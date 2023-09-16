網紅亂入紐約時裝周 穿「浴帽+垃圾袋」走秀被抓下台

擁有30萬位訂閱者的網紅拜爾，身穿垃圾袋套裝出現在紐約時裝周現場走秀（左圖）右圖為。右圖為一名模特兒在紐約時裝周走秀，非新聞當事人事時地物。（取材自Instagram）

紐約、倫敦、米蘭、巴黎四大時裝周接連展開，在時尚 界的盛會上，各大品牌、頂尖設計師的作品成為焦點。然而紐約時裝周日前卻發生一起搞笑的惡作劇事件，在時裝秀的伸展台上，忽然出現一位穿著超潮「塑膠垃圾袋套裝」的男子，直到他快要結束走秀，忽然有人員出面將他趕出會場，觀眾才意識到原來國際級的時尚大秀上居然發生了一場如此明目張膽的惡作劇。

在YouTube 頻道上擁有30萬位訂閱者的網紅拜爾（Fred Beyer）穿著超前衛的「無袖長板透明垃圾袋夾克」搭配浴帽、白色運動鞋和亮粉色短褲走上伸展台，而在他走秀的同時，觀眾們一時之間似乎還摸不著頭腦，不知道這位模特兒的穿著是哪一位設計師的作品。

拜爾走秀時似乎還感到有點心虛，中途頻頻回頭查看，結果就在他轉頭之際，忽然衝出一名工作人員追趕他，拜爾慌忙想要抵抗，但對方迅速推著拜爾，強制將他帶離現場，一旁感到震驚的觀眾這才搞清楚原來他根本不是模特兒，而是一位闖入時裝周的惡作劇者。

目前尚不清楚拜爾是如何登上時裝秀的，但他平時就以各種惡作劇、惡搞事件而聞名，也曾引發不少爭議。拜爾走秀的過程全被拍下放在網路上瘋傳，超魔性的畫面讓網友笑翻，紛紛留言起鬨：「他是國寶」、「這可能是這次活動裡最好看的服裝」、「在警衛抓走他之前，根本沒人發現耶」、「我喜歡他的風格」。

有片／男闖紐約時裝周惡作劇 穿超狂「透明垃圾袋」走秀

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