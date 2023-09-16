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孟買老式雙層巴士走入歷史 老一輩市民不捨

中央社新德里16日專電
陪伴印度南部大城孟買市民86年，標誌性紅色雙層巴士昨晚走入歷史。（Getty Images）
陪伴印度南部大城孟買市民86年，標誌性紅色雙層巴士昨晚走入歷史。（Getty Images）

陪伴印度南部大城孟買市民86年，標誌性紅色雙層巴士昨晚走入歷史，老一輩市民感到不捨，購買車票做最後一次的搭乘。

這款老式雙層巴士以柴油引擎驅動，沒有冷氣設備，1937年就已出現在孟買（Mumbai）街道，一度多達200多輛，之後逐漸老舊淘汰，到了2010年剩下不到50輛。昨天，僅存的5輛也正式退役。

作為流行文化的一部分，寶萊塢（Bollywood）電影也經常出現它的身影。一名童年在孟買渡過的印度民眾告訴中央社，他記得年輕時父親會在假日帶著家人到首站搭雙層巴士，他和弟弟則會趕緊跑到第二層搶佔第一排的座位，欣賞孟買街景。

根據網友在社群網站分享的影片，最後一輛柴油雙層巴士的車頭掛著鮮花駛出車站，而營運者「大孟買供電暨運輸公司」（BEST）的員工，也依依不捨地切蛋糕與這輛巴士道別。

當地資深媒體人、印度鐵路史專家艾克勒卡爾（Rajendra B. Aklekar）在社群平台X分享了多張雙層巴士的照片，其中一張顯示車票價格為5盧比（約新台幣2元）。

雖然如此，這不代表雙層巴士已在孟買消失。今年2月，BEST推出了首輛附冷氣的電動雙層巴士，取代舊款的柴油雙層巴士，截至今年7月已達24輛，近月內還將推出大約20輛，讓孟買的空氣更加乾淨。

新款電動雙層巴士平日運送市民，假日則變身「文化觀光巴士」，帶著觀光客遊覽孟買印度門、博物館、公園以及寺廟等景點。

孟買推動汽車燃料清潔化已見成效，根據交通單位去年的數據，使用液化石油氣、電子等清潔能源的車輛已達37萬5000輛，多過使用柴油的31萬5000輛。

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