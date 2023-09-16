40歲美魔女當「職業女友」月賺6.2萬 還被列遺囑等領錢

英國40歲網美波莉靠著「職業女友」身分，每個月可以賺進約6.2萬美元。（取材自Instagram）

英國有一名在Instagram上擁有超過52萬名粉絲的40歲網美波莉（Char Borley），近年除了擔任健身 教練外，還長期擔任「職業女友」，平均每個月可以從中賺進高達5萬英鎊（約6.2萬美元）的收入。更令人意想不到的是，波莉甚至還曾被一名客戶「寫入遺囑」，引發各界熱烈討論。

根據「每日星報」等多家媒體報導，波莉因為擁有非常火辣的身材，加上凍齡美貌，不但是英國小有名氣的網美，還曾經被刊登在美國成人雜誌「花花公子」當中。不過，波莉近年除了開始致力於從事健身行業外，還有了「職業女友」的身分，甚至還能藉此賺進高達5萬英鎊的月薪。

波莉透露，她的服務項目非常多元，有的是透過視訊電話互動、有的是諮詢健身相關的建議，甚至還有些人會要求她提供性感圖影，至於價碼也會按照項目的不同而變動，像是若選擇一對一健身指導課程的話，每小時的鐘點費約為2000英鎊。另外，由於波莉擔心客戶們會互相吃醋，故她並未大肆宣揚這份工作，也不會給予現實親密互動的機會，然而仍有「網公」十分滿意她的表現，甚至還把她寫入了遺囑當中。

波莉坦言，「職業女友」這個職業，讓她在公眾場合總會吸引莫名的異樣眼光，就連家鄉的鄰居也避之唯恐不及，有次她只是在自家的花園拍照，就被隔壁女鄰居以「老公會被吸引」為由瘋狂檢舉。不過，波莉對此也笑說，她在經過多年的努力後，現在並不會太在乎外界的看法，反而還以自己的職業為榮。

當「職業女友」月賺2百萬！美魔女迷倒一票網公 被列遺囑等領錢

TVBS新聞網