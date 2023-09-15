過往都用婚姻駁性向流言 休傑克曼婚變 劇場界不意外？

休傑克曼（左）與黛博拉李佛尼斯都曾經一再否認對他性向的揣測。（路透資料照片）

「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）驚傳和大13歲妻子黛博拉（Deborra-Lee）宣告分手，影迷感到難以置信，但「知情人士」卻覺得毫不意外？

在兩人27年的婚姻之中，休傑克曼最常被外界質疑的就是「性向」，他長期經營劇場 表演，因演出歌舞劇「奧克拉荷馬之戀」而崛起，就算之後在美國電影界走紅，依然沒有放棄演出歌舞劇，去年都還在紐約百老匯 主演「音樂世界」，他雖然來自澳洲，卻因舞台劇演出和家人長住紐約，都看得出劇場表演在他事業上的重要性。

除了陽剛味十足的金鋼狼之外，休傑克曼讓外界印象最深的也就是他載歌載舞的演出形象，偏偏在歐美的刻板印象中，「歌舞劇表演」就是很容易和「同性戀者」產生聯想，不只許多專業的歌舞劇演員屬於同志 ，同志族群亦在忠實觀眾佔有顯著比例。

休傑克曼在表演時穿得花枝招展，甚至在他獲得百老匯東尼獎「最佳音樂劇男主角」的「The Boy from Oz 」中，也是扮演同志詞曲創作者彼得艾倫，加上他與黛博拉看似不相配的「姐弟婚」，與兩人的孩子都是收養、非親生，外界很容易對休傑克曼的性向產生懷疑，他與黛博拉也常需要對此闢謠，黛博拉屢屢表示「這種揣測簡直荒謬透頂」，休傑克曼也不太迴避、選擇正面面對，時間久了，外界也就不再感到有再逼問的興趣。直到兩人的婚姻竟然宣告破裂，許多事似乎又都有跡可循。

根據「紐約郵報」八卦版的報導，劇場界人士對於休傑克曼婚變，竟然不像網友那麼「震驚」，有「消息人士」透露：「事情已經發生了一陣子了，親人與朋友都知道。」其實他們之間早就有問題，而且問題拖了蠻久，直到現在才決定，不如分道揚鑣。至於是什麼樣的問題？知情者表示，從休傑克曼去年回百老匯演「音樂世界」，都沒看到黛博拉去陪他彩排多少次，有時黛博拉就算人在，竟還看到打瞌睡，明顯露出她對於休傑克曼已沒有太多的關心和感覺。