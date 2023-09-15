我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

比估價高逾10倍 黛妃「害群之馬」毛衣110萬美元拍出

中央社／紐約14日綜合外電報導
已故英國黛安娜王妃生前穿過具有代表性意義的「害群之馬」毛衣，在蘇富比拍賣中以110萬美元拍出。（Getty Images）
已故英國黛安娜王妃生前穿過具有代表性意義的「害群之馬」毛衣，在蘇富比拍賣中以110萬美元拍出。（Getty Images）

蘇富比拍賣行今天宣布，已故英國黛安娜王妃（Princess Diana）生前穿過具有代表性意義的「害群之馬」毛衣，在歷經激烈競標後，以110萬美元天價拍出。

法新社報導，1981年6月，年僅19歲的黛安娜王妃還是位羞澀的準王室成員，她和當時的查理王子（Prince Charles）訂婚不久後，曾在一次馬球比賽中穿過這件紅底毛衣，上頭有著一排排的白色羊群以及一隻黑羊。

白羊群中的黑羊在英語中有「害群之馬」的意思，而這件圖案俏皮的毛衣從此成為黛安娜王妃穿過最具代表性的服裝之一。事後看來，這件毛衣似乎預言著她身為英國王室成員的坎坷旅程。

這件毛衣在網路上歷經一陣激烈競標，最終以110萬美元落槌，相關費用及佣金均包含在內，比蘇富比（Sotheby's）原先估價的5萬至8萬美元高出10倍以上。

由於競標激烈，蘇富比將拍賣時間延長了幾分鐘，在最後15分鐘內，這件毛衣的價格從19萬美元飆至110萬美元。

蘇富比說，這件毛衣刷新了黛安娜王妃服裝的拍賣新高價，遠高於今年1月以60萬4800美元拍出的公主風舞會禮服，也是在拍賣會場上賣出最有價值的毛衣。

這件毛衣是由當時還名不見經傳的設計師穆爾（Sally Muir）、歐斯本（Joanna Osborne）以及他們的針織品牌Warm & Wonderful所設計，該公司隨後一炮而紅。

黛安娜王妃穿著毛衣被拍到數週後，由於這件毛衣的手腕部分有破損，黛安娜的私人秘書艾佛瑞特（Oliver Everett）設計師詢問能否修復，接著把毛衣寄回。數月後，黛安娜收到新毛衣，並於1983年再次被拍到穿著這件衣服。

歐斯本今年3月在自家閣樓的箱子裡找到了原本的那件毛衣。

黛安娜王妃 拍賣

上一則

全美最適科技工作州 北卡、喬州列前十

下一則

19歲網球天才少女高芙 美網捧盃照同款勞力士曝光

延伸閱讀

傳女王去世前很失落 哈利、梅根不給她見同名曾孫女

傳女王去世前很失落 哈利、梅根不給她見同名曾孫女
心結太深？梅根被稱絕不會回英國向凱特「做這件事」

心結太深？梅根被稱絕不會回英國向凱特「做這件事」
查理嫌哈利王子「不是女孩」被岳母嗆：有個正常孩子就不錯了

查理嫌哈利王子「不是女孩」被岳母嗆：有個正常孩子就不錯了
驚世秘密揭露 查理從哈利一出生就失望 想要有女兒

驚世秘密揭露 查理從哈利一出生就失望 想要有女兒

熱門新聞

（美聯社）

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

2023-09-07 14:13
太陽報引用專家說法指出，吃飯的時間會影響到一個人的睡眠。情境示意圖。（取材自Ingimage）

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

2023-09-11 02:50
鄭艷麗年輕時的照片。(本報資料照片)

香港豔星息影12年患厭食症 進ICU驚吐：不知能撐多久

2023-09-08 22:06
華為兩款新手機預售「秒沒」，上海南京路步行街上的華為全球旗艦店9日大排長龍。(記者林宸誼／攝影)

華為再推2款新手機 上海級艦店湧現大批粉絲排隊2小時

2023-09-09 00:27
3個星座天資聰穎又愛學，天生就是學霸的料。示意圖。（取材自ingimage）

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

2023-09-08 02:53
內褲手洗反而容易導致「洗滌劑殘留」，對私密處造成刺激。（取材自canva）

內褲別手洗 婦產科醫曝「恐怖後果」：3情況就該換新了

2023-09-13 01:18

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點