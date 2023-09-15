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「天使的眼淚」重現 接連2颱風灌滿台灣嘉明湖

記者尤聰光／台東即時報導
蘇拉、海葵颱風接連為台東山區帶來充沛雨量，讓海拔3310公尺的嘉明湖，從一度縮水一半以上，目前已達滿水位，恢復過往「天使的眼淚」美名。（圖：台灣林業保育署台東分署提供）
蘇拉、海葵颱風接連為台東山區帶來充沛雨量，讓海拔3310公尺的嘉明湖，從一度縮水一半以上，目前已達滿水位，恢復過往「天使的眼淚」美名。（圖：台灣林業保育署台東分署提供）

蘇拉、海葵颱風接連為台灣台東山區帶來充沛雨量，讓海拔3310公尺的嘉明湖，從一度縮水一半以上，目前已達滿水位，恢復過往「天使的眼淚」美名。台灣林業保育署台東分署宣布嘉明湖國家步道、嘉明湖及向陽山屋今天(15日)恢復開放，另尚待修復步道及林道則暫停開放。

台灣林業保育署台東分署表示，兩次颱風為山區帶來累計近千毫米雨量，一度因缺水而縮水一半的嘉明湖，灌入充沛雨水，湖面水位已滿水位，嘉明湖山屋儲水問題也獲得紓解；另已針對轄管步道及林道巡視評估，部分開放，部分則尚有災損待修復，暫停開放，另行公告。

除嘉明湖國家步道、嘉明湖及向陽山屋，今天恢復開放外，另大武觀海步道、綠島觀海步道、鯉魚山步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段等步道及轄內錦屏林道、紅石林道、利嘉林道、霧鹿林道等林道亦已完成災後整備，即日起均可開放通行。

至於浸水營國家步道東段溪底便道受溪水上漲無法通行，且吊橋尚在維修中；紅石步道、麻荖漏步道、綠島阿眉山步道，此3條步道因倒木數量較多，持續清理中暫時封閉。另外知本林道、延平林道受崩塌中斷影響，考量安全將持續封閉。

台灣林業保育署台東分署提醒民眾，山區仍天候不穩定，易有明顯降雨及落石崩塌發生，建議民眾在進行山域活動前審慎評估前往與否，並隨時注意林道、步道及公路最新路況資訊，相關訊息可至台灣山林悠遊網或愛上嘉明湖臉書粉專、嘉明湖國家步道網站查詢。

去年至今年3月沒有颱風直撲台灣，全台水情拉警報，完全仰賴於水的嘉明湖及嘉明湖山屋，水位和儲水也跟著吃緊，嘉明湖水位持續縮水，所幸蘇拉及海葵颱風帶來雨量，水位終於回升，讓嘉明湖長約120公尺，寬約80公尺，深約35公尺滿水位。

今年3月嘉明湖因從去年都未有颱風登陸帶來雨量，湖面水位一度縮水一半拉警報。（圖：...
今年3月嘉明湖因從去年都未有颱風登陸帶來雨量，湖面水位一度縮水一半拉警報。（圖：讀者提供）

海拔3310公尺的嘉明湖，位於台東縣海端鄉境內，是台灣第二高的高山湖泊，布農族人稱為「月亮的鏡子」，又因湖面清澈如藍寶石，山友稱為「上帝遺失在人間之藍寶石」、「天使的眼淚」。

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