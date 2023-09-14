一臉天真卻「城府很深」星座 水瓶冷靜、射手看透不說、這星座超會演

圖為扮傻裝天真示意圖。（圖片來源／ingimage）

有些人明明城府很深，卻能貌似天真，一臉傻氣。搜狐網分享，有三個星座明明城府很深，卻常常「扮豬吃老虎」裝天真。他們很有自己獨到的想法和態度，卻讓人永遠猜不透。

水瓶座

水瓶座是一個總「不按牌理出牌」的星座，當你們不熟的時候，他們會一本正經，禮貌且真誠。但是一旦相處久了，他們可能變成另一個人，滿嘴胡言亂語，當別人談正事兒的時候，他總是容易歪掉，當別人開玩笑的時候，他又會義正言辭的指責「不該浪費時間」。

水瓶座的人內心非常有智慧，思慮周詳，甚至冷靜得讓人害怕。他們從來不受任何情緒干擾，更不會做出糊塗事。水瓶座城府非常深，一般人根本就看不出來，他們笑起來又如孩子般天真，你永遠都猜不透他們內心中想的究竟是什麼。

射手座

射手座的人乍看糊塗傻氣，不拘小節，但其實他們城府很深。射手座的人通常很聰明，只是他們個性很灑脫，很少去計較一些事，根本不在意，所以遇到事情往往「看透不說透」。

生活裡常看到小迷糊的射手座，超級隨興，射手座一天到晚想著玩，只要不是要談工作，隨時隨地都能像小孩般嗨起來。他們腦裡常常浮現很幼稚的想法，你覺得他們傻，但其實不是真的傻。

雙子座

能言善道是雙子座的保護色，他們和誰都能裝熟聊上幾句，但是可能下一秒就忘記說了什麼。雙子座的腦筋動得飛快，腦袋中充滿古怪的念頭，他們很會算計，尤其不能忍受別人侵犯到他們的利益。

雙子座城府很深，卻喜歡扮做天真模樣，他們會不顧形象嬉鬧，說說垃圾話，這些行為只是為了讓身邊的人對他們放鬆警惕，他們會趁機觀察一些事情。