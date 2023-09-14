我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

一臉天真卻「城府很深」星座 水瓶冷靜、射手看透不說、這星座超會演

聯合新聞網／即時報導
圖為扮傻裝天真示意圖。（圖片來源／ingimage）
圖為扮傻裝天真示意圖。（圖片來源／ingimage）

有些人明明城府很深，卻能貌似天真，一臉傻氣。搜狐網分享，有三個星座明明城府很深，卻常常「扮豬吃老虎」裝天真。他們很有自己獨到的想法和態度，卻讓人永遠猜不透。

水瓶座

水瓶座是一個總「不按牌理出牌」的星座，當你們不熟的時候，他們會一本正經，禮貌且真誠。但是一旦相處久了，他們可能變成另一個人，滿嘴胡言亂語，當別人談正事兒的時候，他總是容易歪掉，當別人開玩笑的時候，他又會義正言辭的指責「不該浪費時間」。

水瓶座的人內心非常有智慧，思慮周詳，甚至冷靜得讓人害怕。他們從來不受任何情緒干擾，更不會做出糊塗事。水瓶座城府非常深，一般人根本就看不出來，他們笑起來又如孩子般天真，你永遠都猜不透他們內心中想的究竟是什麼。

射手座

射手座的人乍看糊塗傻氣，不拘小節，但其實他們城府很深。射手座的人通常很聰明，只是他們個性很灑脫，很少去計較一些事，根本不在意，所以遇到事情往往「看透不說透」。

生活裡常看到小迷糊的射手座，超級隨興，射手座一天到晚想著玩，只要不是要談工作，隨時隨地都能像小孩般嗨起來。他們腦裡常常浮現很幼稚的想法，你覺得他們傻，但其實不是真的傻。

雙子座

能言善道是雙子座的保護色，他們和誰都能裝熟聊上幾句，但是可能下一秒就忘記說了什麼。雙子座的腦筋動得飛快，腦袋中充滿古怪的念頭，他們很會算計，尤其不能忍受別人侵犯到他們的利益。

雙子座城府很深，卻喜歡扮做天真模樣，他們會不顧形象嬉鬧，說說垃圾話，這些行為只是為了讓身邊的人對他們放鬆警惕，他們會趁機觀察一些事情。

上一則

愛穿襪子睡覺的人注意 臭襪子恐比馬桶還髒 藏有蟑螂身上細菌

下一則

古希臘時代有紀錄 摩洛哥強震前天空閃神祕藍光 科學家解釋了

延伸閱讀

你是什麼星座？看看12星座「命定度假勝地」是哪裡

你是什麼星座？看看12星座「命定度假勝地」是哪裡
3大星座史上最懶惰： 第2名讓人超意外「平常光鮮亮麗」

3大星座史上最懶惰： 第2名讓人超意外「平常光鮮亮麗」
誰是說謊高手？水瓶讓人猜不透、射手謊話張口就來、這星座看透卻不說

誰是說謊高手？水瓶讓人猜不透、射手謊話張口就來、這星座看透卻不說
容易毀掉婚姻星座 雙子嫌無聊、雙魚演太大、這星座難扛責

容易毀掉婚姻星座 雙子嫌無聊、雙魚演太大、這星座難扛責

熱門新聞

（美聯社）

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

2023-09-07 14:13
太陽報引用專家說法指出，吃飯的時間會影響到一個人的睡眠。情境示意圖。（取材自Ingimage）

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

2023-09-11 02:50
鄭艷麗年輕時的照片。(本報資料照片)

香港豔星息影12年患厭食症 進ICU驚吐：不知能撐多久

2023-09-08 22:06
華為兩款新手機預售「秒沒」，上海南京路步行街上的華為全球旗艦店9日大排長龍。(記者林宸誼／攝影)

華為再推2款新手機 上海級艦店湧現大批粉絲排隊2小時

2023-09-09 00:27
3個星座天資聰穎又愛學，天生就是學霸的料。示意圖。（取材自ingimage）

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

2023-09-08 02:53
內褲手洗反而容易導致「洗滌劑殘留」，對私密處造成刺激。（取材自canva）

內褲別手洗 婦產科醫曝「恐怖後果」：3情況就該換新了

2023-09-13 01:18

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢