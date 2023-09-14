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愛穿襪子睡覺的人注意 臭襪子恐比馬桶還髒 藏有蟑螂身上細菌

編譯徐榆涵／即時報導
專家建議睡覺記得脫襪子或換一雙新襪子。（路透/alamy）
專家建議睡覺記得脫襪子或換一雙新襪子。（路透/alamy）

一回家倒頭就睡，腳上的臭襪子要記得脫。英國寢具商「Mattress Next Day」的研究人員發現，不乾淨的襪子甚至比馬桶還髒，甚至可能含有蟑螂及其糞便常見的細菌。

紐約郵報報導，「Mattress Next Day」針對1017名英國消費者進行睡眠習慣調查，他們發現18%的民眾會在睡覺時穿襪子，但其中有70%的人不會在睡前特地換一雙乾淨的襪子。

研究團隊檢驗民眾從上午7時至晚間11時穿著的襪子，他們發現，一些樣本比馬桶及未清潔的電視遙控器還要髒，並且大約一半都驗出綠膿桿菌（pseudomonas aeruginosa）。

根據美國國家衛生院（NIH）報告指出，綠膿桿菌常見於蟑螂及其糞便之中，非常容易傳播，通常會導致支氣管、尿道和肺部感染。因此，穿髒襪子的人可能把細菌沾染到床上，大幅增加潛在感染風險。

研究團隊指出，人類雙腳約有25萬個汗腺，意味著濕氣可能在髒襪子上累積，產生皮癬菌並導致香港腳。因此，人們最好在上床睡覺前換一雙新襪子，並以超過華氏140度（攝氏60度）的溫度清洗殺菌。

報導指出，這並非專家第一次建議人們應該或不應該穿什麼入睡，2021年時，一名底特律醫生也呼籲大家不要裸睡，因為可能弄髒床單，稱「科學研究證明，你每次放屁都會噴灑少量糞便」，而一般人每天平均放屁15至25次，且很可能發生在睡覺時。

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