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4血型「包包常備小物」：O型零食不離身、這血型「什麼都要帶」

聯合新聞網／即時報導
透過血型分析，瞭解每個人包包裡都習慣攜帶什麼。示意圖，非當事人及事物。（取材自ingimage）
透過血型分析，瞭解每個人包包裡都習慣攜帶什麼。示意圖，非當事人及事物。（取材自ingimage）

每個血型都有各自獨特的個性，而因為這些個性，也會讓他們的日常行為，有著不同的習慣。日本網站「占TV」，近來就以血型分析，四種血型各自會因為什麼個性，影響包包內的東西是什麼。

A型：什麼東西都要帶

A型的個性愛操心，一直很怕突然發生什麼狀況，所以什麼事情都想要事先做好準備。結果每次出門，總是會把自己包包塞得滿滿的，像就算是大太陽，也會覺得不知道什麼時候下雨，放進折疊傘隨身帶著。然而東西太多，有時在想找的時候，反而不容易翻出來。

B型：重複的東西一大堆

B型對於纖細的事物並不擅長，因此包包裡頭就算亂成一團，也很少下定決心去做整理。結果就是很多東西以為自己沒帶，想說放進包包裡頭，沒想到卻已經有相同的物品了。甚至還會在購物時，重複購買包包裡已經有的東西，等累積一大堆時，才終於會察覺到。

O型：永遠都有小點心

愛吃的O型，不管在工作還是旅遊，只要抓到空閒，嘴巴裡總是靜不下來。正因為如此，所以他們都會一直帶著各種小點心，方便嘴饞的時候隨時應急。除了自己吃以外，他們也很喜歡順便分享給其他同行的人，結果就是東西很容易一下就吃完，然後又接著開下一包。

AB型：什麼都要井井有條

比起包包裡要放什麼，AB型更堅持的是包包裡一定要整整齊齊，像是文具要擺在那邊，手機充電的要擺在那邊，其他生活雜物又該擺在哪邊等等。一定要外觀看上去，一眼就知道什麼東西在什麼位置，他們才會感到滿意，找起來也不費任何功夫。

日本

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