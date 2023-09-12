影／街道全被染紅 葡萄牙小鎮驚見220萬公升「紅酒洪流」 事發原因曝光

葡萄牙小村莊聖洛倫索-杜拜魯10日因紅酒儲酒槽爆裂，大量紅酒外洩與流過鎮上街道。（取材自推特）

葡萄牙首都里斯本以北約 241公里的小鎮聖洛倫索-杜拜魯（São Lourenço do Bairro）10日因為釀酒廠的兩個儲酒槽突然爆裂，導致大量紅酒外洩與流過鎮上街道，形成罕見的紅酒洪流。

NBC新聞與商業內幕報導，被紅酒淹過的聖洛倫索-杜拜魯居住著大約2千人。從民眾拍攝的影片可見，突發性紅酒洪流沿著狹窄的丘陵街道傾瀉而下，將整個路面都變成了紅色。

A definitely different type of flood



A river of red wine flows through São Lourenco do Bairro in Portugal when the local distillery's 2.2 million liter tanks burst



Anadia Fire Department blocked the flood diverting it away from the river into a fieldpic.twitter.com/3AhIFt5rEH — Massimo (@Rainmaker1973) September 11, 2023

根據擁有儲酒槽的釀酒業者Destilaria Levira與葡國媒體的說法，流出的紅酒量估計約在60萬加侖（約220萬公升），足以裝滿近294萬隻酒瓶。沒有人員傷亡傳出，但紅酒可能灌入了一戶住宅的地下室。

儘管當地居民一度擔心附近河流會遭到汙染，消防隊仍成功擋住了外洩的紅酒，並疏導紅酒流入附近田野。

釀酒業者Destilaria Levira在聲明中說，兩個儲酒槽爆裂導致紅酒外洩，當局仍在調查事故起因，「我們對損壞、清理和維修相關費用承擔全部責任，工作人員將立刻動手，盡快解決這一情況」。