影／街道全被染紅 葡萄牙小鎮驚見220萬公升「紅酒洪流」 事發原因曝光

葡萄牙首都里斯本以北約 241公里的小鎮聖洛倫索-杜拜魯(São Lourenço do Bairro)10日因為釀酒廠的兩個儲酒槽突然爆裂,導致大量紅酒外洩與流過鎮上街道,形成罕見的紅酒洪流。

NBC新聞與商業內幕報導,被紅酒淹過的聖洛倫索-杜拜魯居住著大約2千人。從民眾拍攝的影片可見,突發性紅酒洪流沿著狹窄的丘陵街道傾瀉而下,將整個路面都變成了紅色。

A definitely different type of flood



A river of red wine flows through São Lourenco do Bairro in Portugal when the local distillery's 2.2 million liter tanks burst



