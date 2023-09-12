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海豹掛「鰻魚鼻涕」掀跟風潮 學者研究5年發現超瞎原因

聯合新聞網／即時報導
國家海洋暨大氣總署在2018年到2023年間經常發現海灘上的海豹流出「鰻魚鼻涕」，這種狀況還與日俱增，研究團隊針對這現象進行研究，發現這竟然可能是年輕海豹之間的一種潮流裝飾。 (取材自NOAA官網)
國家海洋暨大氣總署在2018年到2023年間經常發現海灘上的海豹流出「鰻魚鼻涕」，這種狀況還與日俱增，研究團隊針對這現象進行研究，發現這竟然可能是年輕海豹之間的一種潮流裝飾。 (取材自NOAA官網)

年輕人的圈子經常會有一些常人無法理解的時尚潮流。國家海洋暨大氣總署(NOAA)在2018年到2023年間經常發現海灘上的海豹流出「鰻魚鼻涕」，這種狀況還與日俱增，研究團隊針對這現象進行研究，發現這竟然可能是年輕海豹之間的一種潮流裝飾。

綜合外媒報導，美國國家海洋暨大氣總署在2018年拍到一張照片，一隻成年夏威夷僧海豹(Hawaiian monk seal)的鼻孔竟然流出「鰻魚鼻涕」，但牠卻一臉很享受的樣子，完全不像是異物卡在鼻子裡很不舒服的感覺。研究人員見狀立刻幫助海豹脫困，從海豹的鼻子裡面抽出一根長達2.5英尺(約75公分)的鰻魚，這讓研究人員百思不得其解。

在此之後國家海洋暨大氣總署的研究人員又再度見到幾隻年輕的夏威夷僧海豹鼻孔裡塞著鰻魚的模樣，近幾年來經常可以看見剛成年的海豹鼻孔裡塞鰻魚的畫面，這讓他們感到無法理解，因此多年來針對這樣的現象進行研究。日前美國國家海洋暨大氣總署發表一份報告，表示海豹鼻孔塞鰻魚這樣的行為可能是「年輕人的一種流行」。

研究人員指出，夏威夷僧海豹的鼻孔之所以會卡鰻魚，起初應該是牠們把鼻子伸進珊瑚礁的縫隙或是伸進岩石及沙子覓食時，遇到正好在自衛的鰻魚，一個陰錯陽差就竄進海豹的鼻孔內。另一種可能則是海豹把鰻魚當食物吃掉，但在反芻的時候不幸將其卡在鼻腔，就變成這副模樣。

研究團隊另一種推測則是這是近幾年年輕海豹的一種流行，因為他們沒有在中年以上的海豹發現這樣的狀況，反倒是在剛成年沒多久或是接近成年的海豹群體發現這樣的狀況，海豹也有像人類一樣的跟風行為，覺得鼻孔裡面塞鰻魚實在是潮到爆炸，就會接連模仿。

國家海洋暨大氣總署海豹研究計畫首席科學家利特南(Charles Littnan)說，40年來團隊持續觀察僧海豹的行為，以前從來沒發生過鼻孔塞鰻魚的狀況，大家都對此感到相當驚訝。

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