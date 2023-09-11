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反客為主 威尼斯旅宿床數首超車總居民 將揭是否列瀕危世遺

編譯盧思綸 / 即時報導
過度旅遊導致義大利威尼斯人口逐年下滑，如今本島旅宿客床數達到4萬9693個，破天荒超車本島總居民數4萬9304人。（Getty Images）
過度旅遊導致義大利威尼斯人口逐年下滑，如今本島旅宿客床數達到4萬9693個，破天荒超車本島總居民數4萬9304人。（Getty Images）

義大利威尼斯本島旅宿客床數達到4萬9693個，破天荒超車本島總居民數4萬9304人。

英國衛報報導，過度旅遊導致威尼斯人口逐年下滑，1950年代至今流失逾12萬居民，去年夏天首度跌破5萬，如今本島旅客床數首度超過居民數。

除此之外，加之氣候變遷等種種問題，聯合國教科文組織（UNESCO）今年7月底建議將威尼斯列入世界遺產瀕危名單，本月世界遺產委員會（World Heritage Committee）將在沙烏地阿拉伯首都利雅德召開會議，23日會議結束將有所定奪。

威尼斯1987年獲教科文組織登錄為世界文化遺產，2021年才躲過列入瀕危世遺名單的命運。

2008年，長年維護威尼斯古蹟的倡議團體Venessia.com，在一家藥局櫥窗擺放電子跑馬燈，專門顯示當地居民總人數；今年4月，居民團體Ocio也在一家書店設置跑馬燈提供總遊客床數，而最近Ocio官網發聲明表示，沒想到短短幾個月居民人數就被超過。

Ocio同時向教科文組織喊話，「民宿飯店一家接一家開、短租套房又缺乏嚴格監管，這些問題已經把這座歷史重鎮變成純粹的觀光景點。」

威尼斯在2019年末遭逢水災，加之新冠疫情爆發，接連重創當地觀光業，直到今年夏天大批遊客又重返威尼斯。

現在旺季平均每天有4萬遊客湧入，威尼斯地方政府不得不宣布，明年起將針對一日遊客強制收取5歐元入城門票，希望能發揮勸退作用。

觀光 世界遺產 義大利

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