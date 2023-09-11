改變人類簡報方式 PowerPoint之父奧斯汀病逝 享壽76歲

PowerPoint主要開發者奧斯汀9月1日在加州洛思阿圖斯的家中過世，享壽76歲。（取材自X平台）

無論是學生、老師還是上班族，肯定都對簡報製作軟體PowerPoint不陌生，PowerPoint在打造現代社會的資訊溝通方式上，發揮重要作用。PowerPoint主要開發者奧斯汀（Dennis Austin）9月1日在加州 洛思阿圖斯（Los Altos）的家中過世，享壽76歲。

華盛頓郵報 報導，奧斯汀的兒子麥克（Michael Austin）表示，父親死因為肺癌轉移至大腦。

PowerPoint最初是在1987年由小型軟體公司Forethought所發表，PowerPoint將製作幻燈片的勞動密集型任務，轉變為任何能使用電腦的人都能進行，使用者只需要用滑鼠點擊，並重新排列資訊，就能製作出幻燈片。

奧斯汀為軟體工程師，與構思PowerPoint的Forethought高層加斯金斯（Robert Gaskins）合作，把PowerPoint設計得更易於操作，讓使用者正在編輯的內容，看起來會和最終產品一模一樣。

加斯金斯在其著作中透露，奧斯汀提出至少一半的PowerPoint主要設計構想，對該程式實現的流暢性能和完美完成度擁有全部功勞。

他更讚揚，若奧斯汀不是設計PowerPoint的人，那麼就沒有人會聽說過PowerPoint。

在PowerPoint推出數個月後，微軟 以1400萬美元收購Forethought，到了1993年，PowerPoint銷售額已突破1億美元，微軟最終把PowerPoint加入到Microsoft Office的程式組合中。