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內華達州發現數千噸鋰礦蘊藏 可能是全球最大

編譯季晶晶／綜合外電
內華達州發現的鋰礦床，粗估儲量高達2,000至4,000萬噸，可能是全球最大。(美聯社)
內華達州發現的鋰礦床，粗估儲量高達2,000至4,000萬噸，可能是全球最大。(美聯社)

鋰對於生產電動車和其他綠色技術所需的電池至關重要，而美國可能偶然發現全球最大的鋰礦蘊藏。

根據發表於科學進展《Science Advances》期刊的新研究，科學家估計位於俄勒岡州和內華達州邊境、McDermitt火山口的鋰礦床，鋰儲量高達2,000至4,000萬噸。如果估計正確，此處鋰儲量將傲視玻利維亞的鹽灘，後者大約2,300萬噸。

未參與研究的比利時魯汶大學地質學家Anouk Borst告訴化學新聞月刊《化學世界》（Chemistry World）：「如果你相信這個粗略估計，它在價格、供應安全和地緣政治等方面可能改變全球鋰動態。」

世上儲量最高的一些鋰礦是在鹽沼中，但McDermitt火山口的鋰鎖在黏土裡。這個火山口大約是1,640萬年前，大量岩漿噴發後形成。火山口後來有湖，底下是超過600英尺的含鋰沉積物。隨著火山活動持續，含鋰的熱鹽水不斷注入，那裡如今有含鋰量超高的獨特黏土礦物（illite）。據說這種黏土礦物比較容易分離。

此外，礦床大多集中在山口南端的一處，因開礦影響到的區域可受限制。視提取方法，開採鋰礦可能排放大量二氧化碳，伴隨而出的重金屬恐污染地下水，並且會消耗大量化石燃料，在建設綠色交通基礎設施時，付出的環境代價也不容忽視。環保人士因此試圖阻止在該區的採礦活動，但他們的上訴案7月遭聯邦法院駁回，工人上周已回到工地動工。

隨著鋰電池需求呈指數級成長，專家警告，到本世紀末，世界可能會面臨鋰短缺。這意味鋰價飆漲。挪威最大獨立能源諮詢公司Rystad Energy的副總裁Susan Zou接受CNBC採訪時說：「未來幾年，儘管全球鋰供應可能保持充足，但地區性的供應失衡無可避免。」

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