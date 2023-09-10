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「鬼修女II」惡靈竄上北美票房冠軍 「芭比」滑落到第5名

中新社／洛杉磯10日電
「鬼修女II」恐怖程度更勝首集。（圖：華納兄弟提供）
「鬼修女II」恐怖程度更勝首集。（圖：華納兄弟提供）

8日首映的「鬼修女II」（The Nun II）登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。

據票房統計網站Box Office Mojo9月10日發布的電影市場數據，34部影片北美周末票房（8日至10日）報收約8765萬美元，較前一周末略有減少。

由好萊塢知名華裔電影人溫子仁聯合編劇的「鬼修女」懸疑恐怖電影系列於2018年面世，第一部在北美取得約1.17億美元票房、總票房超過3.65億美元。時隔5年推出的第二部以約3260萬美元首映周末票房奪得本期榜單冠軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、爛番茄新鮮度46%，與第一部相比均有提升；但預測票房收入的影院評分CinemaScore僅為C＋。

「鬼修女II」是今年鬼月壓軸大片。（圖：華納兄弟提供）
「鬼修女II」是今年鬼月壓軸大片。（圖：華納兄弟提供）

在新片衝擊下，丹佐華盛頓（Denzel Washington）主演的動作驚悚片「私刑教育3」（The Equalizer 3）第二個上映周末票房環比下跌65%，以約1210萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前該片北美累計票房約6187萬美元；加上北美以外市場，迄今總票房約1.08億美元。

與「鬼修女II」同日亮相的另一部新片「我的希臘婚禮3」（My Big Fat Greek Wedding 3），以約1000萬美元首映周末票房獲本期榜單季軍。 這一始於2002年的愛情喜劇電影系列由妮雅瓦達蘿絲（Nia Vardalos）編劇主演，第一部總票房近3.69億美元，並獲第75屆奧斯卡獎最佳原創劇本提名。但2016年推出的第二部，遭遇票房與口碑齊跌。此次時隔7年推出「我的希臘婚禮3」，開畫反響仍不及第一部的高度，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.2、MTC評分34、爛番茄新鮮度28%，CinemaScore打分為B。

影帝丹佐華盛頓（左）和導演安東富夸五度合作「私刑教育3」。（圖：索尼提供）
影帝丹佐華盛頓（左）和導演安東富夸五度合作「私刑教育3」。（圖：索尼提供）

隨著放映影院數量繼續減少，奇幻愛情喜劇片「芭比」（Barbie）此番周末票房環比跌幅擴至42.2%，以約590萬美元從上期榜單亞軍降至本輪排名第5位。該片北美累計票房現約6.2億美元、全球票房突破14億美元，在2023年度北美和全球票房排行榜上繼續一馬當先。

奧斯卡獎 芭比 教育

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