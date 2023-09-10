後繼有人 名廚奧利佛12歲兒入主BBC烹飪節目 YT頻道訂閱破13萬

名廚二代光環發威，12歲少年廚師巴迪繼承老爸奧利佛衣缽，入主英國廣播公司烹飪節目。（取自巴迪YouTube頻道）

名廚二代光環發威，12歲少年廚師巴迪繼承老爸奧利佛衣缽，入主英國廣播公司烹飪節目。

英國衛報報導，以電視節目《原味主廚》（The Naked Chef）打響名號的英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）後繼有人，12歲兒子巴迪（Buddy Oliver）獲英國廣播公司相中，即將主持帶狀烹飪節目，傳授同齡兒少燒出一手好料理。

年紀輕輕接下主持棒，不免令人質疑是「靠爸族」，事實上巴迪的演出經驗可能比他老爸還豐富。

巴迪小時候便常在奧利佛的節目打下手，2020年起更開設專屬自己的YouTube 頻道《烹飪好巴迪》（Cooking Buddies，暫譯），自己拍攝手把手教觀眾做菜，目前已經累積超過13萬訂閱。

影片來源：YouTube

巴迪並非英國名廚二代第一人，知名美食節目主持人里克史坦（Rick Stein）的兒子傑克（Jack Stein）曾登上英國SBS和UKTV美食節目，米其林主廚兼《廚神當道》評審米歇爾魯（Michel Roux）女兒艾蜜莉（Emily Roux）在家族餐廳也闖出名堂。

素有「地獄廚神」之稱的戈登拉姆齊（Gordon Ramsay） 亦是有其父必有其「女」，女兒瑪蒂達（Matilda Elizabeth Ramsay）13歲便擁有屬於自己的烹飪節目，主打為一大家子燒菜做飯。

名人二代確實受益於家庭背景而擁有顯著優勢，不過在競爭激烈的餐飲界，如果沒有真本事和肯吃苦的自覺，要成功突圍也是難上加難。