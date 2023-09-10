祖孫戀閃婚3年告終 83歲老婦怒控38歲男「騙錢軟飯男」

瓊斯（左）與穆罕默德（右）曾高調在網路上曬恩愛。（取材自Iris Jones臉書）

英國一名年過80歲的老婦瓊斯（Iris Jones）三年前與小自己45歲的男子在網路上一見鍾情並閃婚，婚後還高調地分享兩人的性生活，沒想到瓊斯近日宣布這段「嬤孫戀」已經結束，並強調勘清對方是個「騙錢的軟飯男」後便拋棄了他。

「太陽報」報導，現年83歲的瓊斯2019年在社群媒體 上認識了當時35歲的埃及男子穆罕默德（Mohamed Ahmed Irbriham），兩人一見鍾情後瓊斯甚至立刻訂機票飛往埃及與對方見面，當時還高調分享兩人的「初夜」就用掉整條潤滑劑，害瓊斯隔天無法正常走路，兩人最終於2020年結婚。

據悉，穆罕默德2021年11月獲得配偶簽證後原本要前往英國等待審查，但因為新冠疫情 導致兩人分開兩年，直到疫情趨緩、穆罕默德這才搬進瓊斯在英國的住所內，展開幸福的同居生活，沒想到瓊斯近日在臉書上發表文章，除了猛烈抨擊穆罕默德，還宣布兩人的戀情已經結束。

瓊斯提到一開始向英國大使館 提交自己與穆罕默德的結婚申請時，就有相關人員不斷提醒她「千萬不要給穆罕默德錢」，不過瓊斯不以為意、甚至在前往埃及時拿了1.5萬英鎊（約1.9萬美元）的現金給男友花用。

此外，婚後瓊斯將一張提款卡交給穆罕默德，並告訴對方「帳戶內有4萬英鎊，你每天可以提1000埃及鎊（約32.3美元）作為生活、外出用餐和蜜月等用途」，結果等兩人回到英國後，帳戶內的錢竟只剩下9000英鎊，至於穆罕默德用去哪裡無從得知。更誇張的是，瓊斯指出「穆罕默德從未支付過生活費，他從未出去工作」，並稱「我曾對外表示我們AA制，但事實上是我支付一切花費」。

最終瓊斯提到「我想挽救我們的婚姻，但穆罕默德不聽。今年6月13日，在又一次激烈的爭吵之後，我把他趕出門」，並強調「這是我做過最艱難的決定之一，因為我對穆罕默德的愛是真心的，但假裝事情會改善是沒有好處的」。

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