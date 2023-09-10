我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

祖孫戀閃婚3年告終 83歲老婦怒控38歲男「騙錢軟飯男」

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
瓊斯（左）與穆罕默德（右）曾高調在網路上曬恩愛。（取材自Iris Jones臉書）
瓊斯（左）與穆罕默德（右）曾高調在網路上曬恩愛。（取材自Iris Jones臉書）

英國一名年過80歲的老婦瓊斯（Iris Jones）三年前與小自己45歲的男子在網路上一見鍾情並閃婚，婚後還高調地分享兩人的性生活，沒想到瓊斯近日宣布這段「嬤孫戀」已經結束，並強調勘清對方是個「騙錢的軟飯男」後便拋棄了他。

「太陽報」報導，現年83歲的瓊斯2019年在社群媒體上認識了當時35歲的埃及男子穆罕默德（Mohamed Ahmed Irbriham），兩人一見鍾情後瓊斯甚至立刻訂機票飛往埃及與對方見面，當時還高調分享兩人的「初夜」就用掉整條潤滑劑，害瓊斯隔天無法正常走路，兩人最終於2020年結婚。

據悉，穆罕默德2021年11月獲得配偶簽證後原本要前往英國等待審查，但因為新冠疫情導致兩人分開兩年，直到疫情趨緩、穆罕默德這才搬進瓊斯在英國的住所內，展開幸福的同居生活，沒想到瓊斯近日在臉書上發表文章，除了猛烈抨擊穆罕默德，還宣布兩人的戀情已經結束。

瓊斯提到一開始向英國大使館提交自己與穆罕默德的結婚申請時，就有相關人員不斷提醒她「千萬不要給穆罕默德錢」，不過瓊斯不以為意、甚至在前往埃及時拿了1.5萬英鎊（約1.9萬美元）的現金給男友花用。

此外，婚後瓊斯將一張提款卡交給穆罕默德，並告訴對方「帳戶內有4萬英鎊，你每天可以提1000埃及鎊（約32.3美元）作為生活、外出用餐和蜜月等用途」，結果等兩人回到英國後，帳戶內的錢竟只剩下9000英鎊，至於穆罕默德用去哪裡無從得知。更誇張的是，瓊斯指出「穆罕默德從未支付過生活費，他從未出去工作」，並稱「我曾對外表示我們AA制，但事實上是我支付一切花費」。

最終瓊斯提到「我想挽救我們的婚姻，但穆罕默德不聽。今年6月13日，在又一次激烈的爭吵之後，我把他趕出門」，並強調「這是我做過最艱難的決定之一，因為我對穆罕默德的愛是真心的，但假裝事情會改善是沒有好處的」。

戀上小45歲軟飯男！83歲嬤閃婚3年「積蓄慘被掏空」

TVBS新聞網

疫情 社群媒體 大使館

上一則

威尼斯影展新台灣之光 李鴻其當導演獲「未來之獅」獎

下一則

9月10日星座運勢 獅子異性緣佳 摩羯大飽口福

延伸閱讀

場邊人語／新局啟動 各顯神通

場邊人語／新局啟動 各顯神通
喬州多位民主黨州議員 遭騷擾恐嚇

喬州多位民主黨州議員 遭騷擾恐嚇
颶風來襲 長島多處海灘暫時關閉

颶風來襲 長島多處海灘暫時關閉
女遊客不顧規定 擅入羅馬地標噴泉裝水 旁人側目

女遊客不顧規定 擅入羅馬地標噴泉裝水 旁人側目

熱門新聞

（美聯社）

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

2023-09-07 14:13
圖為友情示意圖。(ingimage)

不聯絡就變陌生人5星座 白羊要新鮮感 天秤追求這件事

2023-09-05 20:25
圖為示意圖。（圖片來源／ingimage）

血型vs.性格 A型分析高手 AB型用「這方法」看穿問題

2023-09-05 23:07
不同血型的人，擁有相異的專屬特質。示意圖。（取材自ingimage）

你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」

2023-09-06 23:59
12生肖中有4個生肖特別心狠。(示意圖，ingimage)

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

2023-09-03 03:40
3個星座天資聰穎又愛學，天生就是學霸的料。示意圖。（取材自ingimage）

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

2023-09-08 02:53

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機