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威尼斯影展新台灣之光 李鴻其當導演獲「未來之獅」獎

記者蘇詠智／綜合報導
李鴻其以導演處男作「愛是一把槍」獲得威尼斯影展最佳首部電影「未來之獅獎」。（路透）
李鴻其以導演處男作「愛是一把槍」獲得威尼斯影展最佳首部電影「未來之獅獎」。（路透）

第80屆威尼斯影展舉行頒獎典禮，台灣男星李鴻其以導演處男作「愛是一把槍」獲得最佳首部電影「未來之獅獎」（Lion of the Future），讓他成為揚威水都的最新台灣之光，該片講述年輕槍手的生命困境，角色與故事的成型亦出自於他本身被奶奶、母親以及姊姊三個女性教養成人的生命經驗，是他在疫情期間、演員工作暫停後，醞釀產生的作品，在影展放映後已贏得不少好評，果然順利抱回獎座。

至於正式競賽的各項大獎得主方面，最佳影片金獅獎由放映後聲勢一路領先的希臘名導尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的新作「可憐的東西」（Poor Things）以「眾望所歸」之姿獲得，該片描述艾瑪史東（Emma Stone）扮演的女子，被古怪科學家弄復活後，展開一連串奇情遭遇，甚至有不少大膽的裸露和性愛鏡頭，堪稱她從影以來最大尺度。

艾瑪史東（右）主演的「可憐的東西」成為本屆威尼斯影展最佳影片金獅獎得主。(取材自...
艾瑪史東（右）主演的「可憐的東西」成為本屆威尼斯影展最佳影片金獅獎得主。(取材自IMDb)

艾瑪過去曾以「樂來越愛你」（La La Land）榮登威尼斯影后寶座，該片導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）剛巧正是本屆威尼斯影展正式競賽單元的評審團主席，選擇讓「可憐的東西」整部影片拿下最大獎，而不再單獨肯定艾瑪的演技。

評審團大獎銀獅獎則是由日本名導濱口龍介新作「邪惡根本不存在」勝出，他連續3年分別在柏林影展、坎城影展奧斯卡金像獎與威尼斯影展得到肯定，堪稱是近年來最風光的日本大導演。最佳導演銀獅獎得主是地主國義大利名導馬提歐賈洛尼，他以新作「Io capitano」（暫譯：我是船長）勝出，該片黑人新秀賽杜薩爾另獲最新新演員獎。

日本名導濱口龍介新片獲頒威尼影展評審團大獎銀獅獎。（歐新社）
日本名導濱口龍介新片獲頒威尼影展評審團大獎銀獅獎。（歐新社）

評審團特別獎由著名女導演安格妮茲卡賀蘭（Agnieszka Holland）的「Green Border」（暫譯：綠色邊境）獲得，影帝影后都落在美國演員手上，得到最佳男主角的是「Memory」（暫譯：記憶）的彼得薩斯嘉（Peter Sarsgaard），原先該片是女主角潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）的獲獎機率較被看好，最後卻是男主角榮登影帝寶座。

彼得薩斯嘉是今年威尼斯影展最佳男主角得主。（路透）
彼得薩斯嘉是今年威尼斯影展最佳男主角得主。（路透）

最佳女主角則是在蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）執導的貓王妻子普莉西拉普里斯萊（Priscilla Presley）傳記影片中扮演普莉西拉的卡莉史派妮獲得，她也有機會以此片加入明年的奧斯卡影后大戰。

扮演貓王妻子普莉西拉的卡莉史派妮成為今年的威尼斯影后。（路透）
扮演貓王妻子普莉西拉的卡莉史派妮成為今年的威尼斯影后。（路透）

坎城影展 奧斯卡 日本

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