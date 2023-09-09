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阿肯色7歲女童公園慶生 撿到2.95克拉鑽石

編譯俞仲慈／綜合9日電
阿肯色州7歲女童在州立鑽石坑公園意外發現一顆2.95克拉的褐色鑽石。(取自阿肯色州公園管理局)
阿肯色州7歲女童在州立鑽石坑公園意外發現一顆2.95克拉的褐色鑽石。(取自阿肯色州公園管理局)

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，阿肯色州一名7歲女童在生日當天，和家人前往「州立鑽石坑公園」(Crater of Diamonds State Park)參觀，意外發現一顆2.95克拉的褐色鑽石，宛如獲得一份天上掉下來的生日禮物。

州立公園聲明表示，9月1日當天，來自阿肯色州帕拉古爾德(Paragould)的艾絲潘·布朗(Aspen Brown)在祖母、父親陪同下來到公園參觀，以慶祝她七歲生日。

一行人來到占地37.5英畝的鑽石尋寶區(diamond search area)，也就是一片蘊藏鑽石的古老火山侵蝕面，艾絲潘父親布朗(Luther Brown)回憶當時情況表示：「她覺得很熱，想要坐下來休息，於是走到柵欄邊的大石頭旁。」過了一會兒，艾絲潘開心地跑向父親表示發現一顆石頭。

直到布朗一家準備離開時，行經鑽石發現中心(Diamond Discovery Center)，才意外得知艾絲潘撿到的並非石頭，而是一顆貨真價實的鑽石。

公園助理管理員考克斯(Waymon Cox)表示：「這是近年來，我看過最漂亮的一顆鑽石，呈金棕色光澤、閃閃發亮，而且外形完整，表面沒有破損，僅有一面有道小裂縫，是鑽石形成初期造成。」

州立公園也證實，艾絲潘的鑽石是今年發現第二大顆鑽石，僅次於3月份另一位遊客撿到的3.29克拉棕色鑽石，而且尋獲地點附近在2019年也發現3.72克拉鑽石。

據了解，鑽石坑公園是阿州政府1972年出資向原地主赫德森(John Huddleston)購買並開放為州立公園，累計至今已發現超過7萬5000顆鑽石，平均每天都有遊客撿到一至兩顆，今年拾獲的鑽石已有563顆，總重量逾89克拉。

州立公園 阿肯色州

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