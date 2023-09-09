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不滿服務生喊丈夫「甜心」 妻帳單上寫「不給小費」

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 報導
美國的小費文化盛行，也衍生出許多爭議。圖為芝加哥一間咖啡店的服務生正在為客人點餐，非新聞當事人。(Getty Images)
美國的小費文化盛行，也衍生出許多爭議。圖為芝加哥一間咖啡店的服務生正在為客人點餐，非新聞當事人。(Getty Images)

近日在網路上瘋傳的一張圖片，讓小費議題再次成為網友關注的焦點。一名婦人疑似不滿服務生稱老公為「甜心（sweetheart）」，拒絕支付小費，讓網友紛紛為服務生抱屈，擔憂「小費文化」成為奧客威脅侍者的手段。

「紐約郵報」報導，在網路上瘋傳的圖片上，顯示一張32.76美元的帳單。然而，在讓顧客自行填寫的小費欄上，寫的不是數字，而是「不要叫我老公『親愛的』」的指責，這同時代表服務生不會收到任何小費。

對於服務業來說，小費是重要的收入來源。因此婦人的舉動引發大批網友不滿。有網友袒護侍者，表示叫別人「親愛的」、「甜心」等行為，在南部相當常見，根本沒必要想太多。另一方面，有網友則認為「小費文化」應該被廢除，老闆必須支付服務業人員足以維生的工資，而不是讓他們的薪水成為奧客威脅用的籌碼。

一名女子近日在知名論壇Reddit，也分享一張65.80美元的帳單，帳單最下方寫著「不給小費，因為服務生問我和老婆是否要分開付款，這很失禮」。該女子無奈地指出，詢問客人是否要分開結帳，是餐廳的固定流程。儘管她不會為此感到沮喪，仍對這樣的狀況感到意外。

聽服務生甜喊老公「親愛的」　她氣炸做這事網友罵翻

TVBS新聞網

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