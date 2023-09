不滿服務生喊丈夫「甜心」 妻帳單上寫「不給小費」

近日在網路上瘋傳的一張圖片,讓小費議題再次成為網友關注的焦點。一名婦人疑似不滿服務生稱老公為「甜心(sweetheart)」,拒絕支付小費,讓網友紛紛為服務生抱屈,擔憂「小費文化」成為奧客威脅侍者的手段。

「紐約郵報」報導,在網路上瘋傳的圖片上,顯示一張32.76美元的帳單。然而,在讓顧客自行填寫的小費欄上,寫的不是數字,而是「不要叫我老公『親愛的』」的指責,這同時代表服務生不會收到任何小費。

I feel like such a weirdo for not relating to this, but I am not territorial at all 🙈. my husband is hot, glad you noticed. pic.twitter.com/7RO37ENkQG