阿拉斯加深海發現「金蛋」 科學家不知為何物

美國國家海洋暨大氣總署探索阿拉斯加外海的未知深水棲地時，發現一只金黃色、質地柔軟的「金蛋」。（取材自國家海洋暨大氣總署X平台）

美國國家海洋暨大氣總署探索阿拉斯加外海的未知深水棲地時，發現一只金黃色、質地柔軟的「金蛋」。科學家坦言不知此為何物，推測可能是某種神祕生物的卵殼外膜。

「華盛頓郵報 」報導，國家海洋暨大氣總署（NOAA）於8月23日起在阿拉斯加灣執行「海景阿拉斯加5」（Seascape Alaska 5）探索任務，派船以遠端遙控載具下潛，再用多波源聲納搜索從200到6000公尺深的水層，「探勘深海珊瑚、海綿、魚類棲地，精進以往的認知並進行可能的探險」。

科學家們在任務反饋的即時直播時，稱8月30日發現的「金蛋」令他們既興奮又迷惑，坦言被難倒；看線上直播的人開玩笑說，搞不好這是一枚外星生物或掠食者的蛋。

專家們對「金蛋」是否為某種卵殼或海綿的外膜，抑或新品種珊瑚摸不著頭緒；一名科學家打趣稱「我只盼戳它時，不要突然有什麼東西蹦出來...搞得像科幻恐怖片」，另一任務成員坦言當眾人的知識都無法識別它時，予人怪異的感覺。

研究團隊先是用遙控載具撥弄「金蛋」，發現具有像皮膚般柔軟的質地，隨後再用溫和的吸取儀器將「金蛋」從附著的岩石取下，帶回做進一步研究。

NOAA海洋探索任務召集人康迪歐（Sam Candio）告訴華郵 ：「雖然被難倒多少有點難為情，但這也再次提醒世人－人類對地球所知仍極有限、海洋也仍有很多待我們學習與欣賞之處。」

南安普頓大學海洋探索暨科學傳播教授卡普里（Jon Copley）今天在看過「金蛋」的圖片後告訴華郵：「乍看之下，這有可能是某種無脊椎動物的卵殼或外膜殘留，也可能是被壓扁的海綿。」他並說毋庸為這個蛋狀物擔心，頗有安撫人心之意。

卡普里還說，這類發現容易吸引人們注意並激發探索興趣，因為深海反不若天空和太空 易接近，「我們常能在深海發現前所未見或無法馬上辨別的東西，有別於陸地，人類僅是在過去的幾個世紀才開始探索廣闊深海裡的生物」。