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韓版「想見你」上架Netflix 安孝燮流浪漢造型大輸許光漢

娛樂新聞組／即時報導
安孝燮的翻拍造型，跟原本許光漢的角色帥氣程度差很大。（取材自微博）
安孝燮的翻拍造型，跟原本許光漢的角色帥氣程度差很大。（取材自微博）

改編台劇「想見你」的南韓影集「走進你的時間」找來韓星安孝燮主演，8日上架Netflix。不過安孝燮在戲中的「中年造型」長髮、蓄鬍、拄拐杖，在中國微博引起討論「李子維是變老了，不是變野了」，連韓網都說是「乞丐」。

安孝燮在劇中和台版「想見你」許光漢一樣，得一人分飾兩角，呈現2023年的上班族「具延准」和1998年的高中生「南時憲」，但安孝燮幾乎沒有感到錯亂，中央社報導，他表示兩個角色的個性相當不同，更像兩個獨立角色，反倒擔心觀眾會混淆，因此在角色外貌上有特別細心處理。

劇中他還得從高中生演到30歲多歲，年齡段橫跨大，安孝燮指出，拍攝期間還不是按時間序去拍攝，要投入感情很有挑戰，因此他特別注重「眼技」，因為他覺得「每個人的眼神中都會看到一份真誠，而不同的年齡段也會有不同深度的眼神」。

只是現在28歲的安孝燮要逆齡挑戰高中生，他坦言原本也很擔心，因為距離高中太遙遠，要穿回校服也有點害羞，只能努力回想小時候是什麼模樣，「但隨著一天天的拍攝，我專注在故事與劇本中，慢慢也相信自己是一個高中生。透過這次演出，能再次體驗高中生的生活，對我來說十分幸福。」

「走進你的時間」重現不少「想見你」的經典畫面，包含雨中奔跑回眸，還有戴著西瓜皮安全帽、騎機車載全余贇等。不過提及機車，安孝燮苦笑雖然在南韓有汽車駕照就能騎機車，但他和姜勳原本都不會，為此還特訓了1、2個月，「每當有騎機車的場面我都會非常緊張，因為除了騎車外還要演戲」，只要有相關戲份他都得提早到場練習。

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