天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

3個星座天資聰穎又愛學，天生就是學霸的料。示意圖。（取材自ingimage）

有些人天生擁有靈活的好腦袋，遇到困難都能順利解決。搜狐網就點名3個星座，不僅天資聰穎，也熱中學習，懂得舉一反三、自學成才，除了智商高，有人連情商也高，天生就是成為學霸的料。

雙子

雙子擁有一顆聰明靈活的腦袋，熱愛鑽研問題，面對學習認真努力，從不輕言放棄，儘管個性上比較善變，但做事十分機靈，總是做好全方面的準備，容易受主管青睞。

另外，雙子擁有超強的好奇心，面對任何事物都有著強烈的興趣，在這個探索過程中，雙子可以獲得內外在的刺激與滿足，否則生活的空間裡沒有做些事，對他們來說就太無趣了。

天秤

天秤擅於深度思考與研究，他們有著低調又不張揚的內斂個性，並不會隨意向人嶄露自己的能力。在學習方面天秤也肯努力學習，秉持著活到老學到老的準則，因此他們總是能夠與時俱進，不被時代潮流淘汰，常受幸運女神青睞，無論做任何事都順順利利。

另外，天秤很有愛心，待人熱情善良，也很容易受到大家的歡迎。不僅如此，實際上天秤的情商也很高，面對問題他們經常能冷靜下來，利用強大的思考邏輯來分析處理事情。

水瓶

水瓶的腦袋相當靈活，他們從不畏懼任何挑戰，善於靈活變通，在學習上能融會貫通找到自己的讀書方法，且他們還擁有高度的容忍力，很適合研究自己有興趣之事。

另外，他們也具備敏銳的觀察力及迅速建立理論的能力，「只有你想不到的，沒有他們不知道的事」。除了機靈外還極具創意，樣樣精通讓人不得不佩服水瓶的才華，絕頂聰明的水瓶，天生就是個學霸。