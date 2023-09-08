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歐洲「最懶公民」大賽 參賽者躺平20天仍未分勝負

聯合新聞網／即時報導
蒙特內哥羅8月18日開始舉行的第12屆「最懶公民」大賽，截至9月7日還尚未分出勝負。圖為9月6日參賽者在現場「無所事事」。（路透）
蒙特內哥羅8月18日開始舉行的第12屆「最懶公民」大賽，截至9月7日還尚未分出勝負。圖為9月6日參賽者在現場「無所事事」。（路透）

位於歐洲巴爾幹半島上的蒙特內哥羅(Montenegro)，於8月18日舉行第12屆「最懶公民」大賽，目前賽事已進行第20天，參賽者從21人刷掉了三分之二，僅剩7人仍持續平躺，待優勝者出爐後，應能突破去年冠軍拿下117小時連續躺平的最懶記錄。

今年的冠軍獎金則能獨拿1000歐元（約1079美元），參賽者需連續躺平，不能站立，在8小時內可休息10分鐘，由主辦方負責準備三餐及供水喝，期間則必須躺著，但能側臥和做任何可以躺著時做的事，包括使用手機、讀書和聊天等。去年的最高記錄為117小時（將近5天），今年可望刷新往年記錄，成為最懶中的最懶公民冠軍。

CNN訪問2021年、現年38歲的冠軍杜布拉夫卡‧阿克希奇（Dubravka Aksic）說：「我們所有人都感覺非常好，沒有健康問題，主辦方寵愛我們，我們所要做的就是保持躺下。」曾於2018年參賽的獲勝者透露，要能長時間躺臥其實並不簡單，甚至比長跑更吃力。

該項比賽已持續進行12年，由於一則神話將蒙特內哥羅人標記為懶惰一族，主辦方便興起舉辦懶人大賽的念頭。今年則是歷年來參賽者最多的一次。賽事的創辦人米科‧布拉戈耶維奇（Mico Blagojevic）接受CNN訪問時笑稱，一直以來真正前往參賽人數總不及報名人數，「可見蒙特內哥羅人真的非常懶惰」，甚至懶惰前往賽場參賽，「或許他們是真正的懶惰王」。

蒙特內哥羅8月18日開始舉行的第12屆「最懶公民」大賽，截至9月7日還尚未分出勝...
蒙特內哥羅8月18日開始舉行的第12屆「最懶公民」大賽，截至9月7日還尚未分出勝負。圖為9月6日參賽者在現場「無所事事」。（路透）
蒙特內哥羅8月18日開始舉行的第12屆「最懶公民」大賽，截至9月7日還尚未分出勝...
蒙特內哥羅8月18日開始舉行的第12屆「最懶公民」大賽，截至9月7日還尚未分出勝負。圖為9月6日參賽者在現場「無所事事」。（路透）
蒙特內哥羅8月18日開始舉行的第12屆「最懶公民」大賽，截至9月7日還尚未分出勝...
蒙特內哥羅8月18日開始舉行的第12屆「最懶公民」大賽，截至9月7日還尚未分出勝負。圖為9月6日參賽者在現場「無所事事」。（路透）

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