4血型媽媽怎育兒：B型放牛吃草、這種最煩「連交朋友都要聽她的」

透過血型分析，瞭解不同母親的保護慾有多強。示意圖。（取材自ingimage）

每個家長的教育 方式不同，有的人會認為應該讓孩子自由發展，不需要干涉太多，但也有人認為孩子需要管教，才能夠走上正途。日本 網站「占TV」近來就分析四種血型的媽媽，排行每種媽媽的「保護慾望」程度為何。

第四名 B型媽媽／讓小孩自由自在

B型媽媽不受傳統規則拘束，認為小孩子的自主性很重要。他們覺得小孩子就是該在悠閒的環境下成長，不需要一下子就要求太多。即使小孩做出超乎常規的事，她們也會認為那是個人性格。不過也因為這樣的關係，小孩或許容易常和他人發生糾紛。

第三名 AB型媽媽／理性思考 偶爾干涉

AB型的媽媽是頭腦靈活，並會搭配理論思考的類型。在理性考量下，她們知道如果對孩子過度保護，對整體教育會有不量的影響，因此會盡量避免。然而，她們有時也可能太過強調理性思考，覺得什麼事情一定要教到會為止，結果在不知不覺中，還是太過干涉孩子的自由。

第二名 A型媽媽／愛操心、事事打點

A型媽媽屬於愛操心，所以什麼事情，都會幫小孩打理好的媽媽。她們會選擇在好幾步前，就預先做好各種意外的防範。像是看到新聞裡出現綁架之類的犯罪事件時，都會擔心自己的孩子是不是也可能出事，接著要求孩子出去玩要報備，嚴格控管門禁等等事項。

第一名 O型媽媽／管控小孩交友

O型的媽媽重感情。不管是家中的任何一位親人，她們都會拿出深沉的愛。相對地，她們也有很重的獨占欲，會希望對方一定要照著自己的話做。像是小孩子交了朋友，就會特別注意，如果認為對方並不是品行良好的人，就會叫小孩跟對方斷絕往來，把自己的觀念灌輸給孩子。