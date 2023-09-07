生吃牛排100天 「睪丸之王」自稱能量提升 專家揭後果

一名男子挑戰連續100天生吃牛排，還稱自己的情緒和消化系統都獲得了明顯改善，引發網友討論。情境示意圖。（圖／Ingimage）

目前住在印尼 峇里島、現年31歲美國男子保利（Pauly Long），曾因為吞食生的動物睪丸、舌頭等爭議飲食習慣，被網友封為「睪丸之王」，近期他又開啟了一個新挑戰，那就是連續100天吃生牛排，還稱到了30天左右，身體有了驚人轉變，解釋自己整體情緒和消化都獲得改善，令不少網友感到震驚。

根據紐約郵報報導，保利向網友表示，要挑戰連續100天吃生牛排，他強調，這挑戰不是每天每餐「只有」吃生食，也有交錯著吃熟食，但是吃生食時，他的感覺是最好的。

保利聲稱，當挑戰邁入30天左右，他的身體有了明顯轉變，這種型態的飲食不僅改善他的消化系統，也提升他的能量水平，改善整體情緒，「我每天精神都變得很充沛，消化良好，以及食用生食後感受到滿滿幸福感」。

對此，紐約郵報引用疾病管制與預防中心（CDC）內容警告，吃未煮熟的肉類，可能會導致食物中毒。台灣衛福部也曾經呼籲民眾，盡量將食物徹底煮熟，在生活中可能會吃生魚片海鮮、生菜沙拉等，但別忽視吃生食的風險，食物在濕熱的環境下，容易有腸炎弧菌、沙門氏桿菌等細菌，如果食物沒加熱就吃，會有食物中毒風險，出現噁心、嘔吐和腹痛等症狀。

然而，面對專家和網友們提醒，保利卻說自己沒有生病，還在TikTok 分享連續吃生牛排第97天的心得，再度引起討論，許多人對保利的堅持感到震驚，「如果你吃生的東西，你會感染沙門氏桿菌，這是一種嚴重的疾病」、「老兄，你怎麼還沒死？」、「這個人怎麼會不生病呢」、「我很驚訝他還活著，對不起」。

保利表示，已經不在意酸民講什麼，即便每個人都說「瘋了」，但這些言語不會對他造成影響，並強調「我沒有遇到因為吃生肉而出現的併發症 ，只會偶爾遇到吃到不適合我的熟食和辛辣食物而產生問題而已」。