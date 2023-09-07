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晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

聯合新聞網／ 即時報導
（美聯社）
（美聯社）

多數人會覺得「和別人在一起是一件很開心的事」，不過有些人的個性就是喜歡「獨處」，享受孤獨的自由，日本網站「占TV」分析了4大血型，最容易成為「孤獨者」的排行榜。

第四名：O型／周圍總是有人圍繞

O型是領袖型的人，樂於幫助他人，他們身邊自然會吸引人群，如果他們找大家出去玩，幾乎大家都會跟著去，起初可能只是朋友之間的聚會，不知不覺就變成超大型聚會現場，甚至有陌生人會參加，因為O型人很容易與人相處，所以更吸引人圍繞在旁。

第三名：A型／沒有人在身邊會感到不安

A型人是孤獨感強烈的人，和大家在一起、做相同的事情，是他們感到最安心的，因此，他們不喜歡獨自行動，即使周圍有關係不是很好的人，他們也覺得比獨自行動好，他們有合作精神，所以在交談中會變得更加友好，不容易變成孤獨者。

第二名：B型／個人行動比大家在一起重要

B型人總是能保有自己的節奏，不會考慮要迎合別人，他們偶爾會和周圍的人一起行動，不過一旦興趣轉移，他們就會離開團體。起初，周圍的人可能會接受這樣的態度，但是久了，會漸漸感到厭煩，最終離開。因此，B型人可能會在自己不自覺的情況下變成孤獨者。

第一名：AB型／總是不容易讓人接近

AB型的人希望在所有事情上都能合理，他們不喜歡被捲入別人的突發奇想或是情感中，因此並不太喜歡和大家一起做什麼事情，即使偶爾被邀去喝酒，他們也會明確地拒絕，讓周圍的人感到尷尬，因為總是保持這種態度，所以別人往往會遠離他們。

獨自一人也可以是一種享受，雖然周圍沒有人的時候有時候也會感到孤獨，但無論是獨自行動還是大家在一起，都有各自的樂趣，或許最好的方式是兩種兼施，都能享受其中。

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