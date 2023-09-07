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買不起iPhone 14 Plus 她「用嘴偷走」網驚：牙可真好

聯合新聞網／ 即時報導
拔不走，用咬的。一名婦人為了偷取一支iPhone 14 Plus，竟當場將防盜線咬斷。（取材自微博）
拔不走，用咬的。一名婦人為了偷取一支iPhone 14 Plus，竟當場將防盜線咬斷。（取材自微博）

走進蘋果商店，各式各樣新款的展示機總是琳瑯滿目地陳列在檯上供消費者試用，由於每一項產品均有裝置防盜線，故能大方展示；但中國福建省的蘋果商店內，近期卻發生一起離奇的偷竊案，一名婦人以嘴巴當場將防盜線咬斷，偷走一支iPhone 14 Plus，中國公安公布其行竊的畫面，讓微博網友相當吃驚，直呼：「真是奇葩」。

福建日前發生一樁離奇竊案，一名邱姓婦人因原本的手機丟失，原想重新購買一支，但走進商店選購時，卻發現價格太貴買不下手，便轉生偷竊歹念，在數度狠拔防盜線未果後，居然俯身將嘴吧靠近檯面，然後趁人不注意時，猛力撕咬一支標價為7000元人民幣的iPhone 14 Plus的防盜線，得手後放入腳邊的袋子，準備離開商店。

報導稱，由於防盗線被破壞，店內警報一度響起，但店員以為是誤觸，直接關閉了警報，才讓邱婦成功逃離現場。直至店家發現有手機不見，調閱監視器後，才驚覺是有人用嘴咬斷了防盜線，直接將展示的iPhone 14 Plus偷走。

中國公安循線找尋竊賊，成功找到邱姓婦人的住處。邱婦坦承，是因為看到喜歡的iPhone 14 Plus過於昂貴，才萌生偷竊歹念，邱婦也說，得手的手機尚未使用，目前她已被依竊盜罪拘留。

微博網友見文表示，果然是奇葩，會想到用牙咬來偷手機，「真是不可思議」、「牙真好」、「女子本弱，為偷則剛」，在調侃之餘，有人則表示，在蘋果門市用來展示的樣機，可能成功偷走了也用不了啊；也有人認為，實在是太傻了，難道都不知道現在到處都是監視器嗎？居然還有人抱著僥倖心理。

來源：tony jim

iPhone 微博

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