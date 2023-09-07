情路坎坷？摩羯要求太高、雙魚愛不對人、這星座「窒息的愛」太可怕

明明條件很好，為什麼愛情路卻超級坎坷？四個星座因為個人特質，愛情路超不順，可說是戀愛運非常差。示意圖。（取材自ingimage）

明明條件很好，為什麼愛情路卻超級坎坷？搜狐網分享有四個星座因為個人特質，愛情路超不順，可說是戀愛運非常差。

摩羯座 完美主義+工作狂

摩羯座的人致力追求成功，他們對工作盡心盡力，非常敬業，相對地摩羯座在戀愛關係中顯得疏離、冷漠。摩羯座追求事業，把全部時間、精力都投注在工作上，也導致忽視了伴侶的情感需求，愛情變得緊張、不和諧，也讓伴侶相當不滿。

摩羯座也有著完美主義、高標準的傾向，他們渴望尋找「能夠配得上自己、符合所有期望的伴侶」，這種想法讓他們談戀愛難度大增，就算有伴侶，也會因為他們提出太多過高要求，讓關係破裂。

水瓶座 自由比愛情重要

水瓶座的人極端重視自己的獨立和自由，太過於強調自由，有時會讓他們在戀愛關係中顯得超然。水瓶座的人目光遠大，他們把人道主義置於情感之上，也追求思想精神上的交流，他們的愛情不只是物質層面，他們更在意心靈層面的契合。

水瓶座希望的伴侶，是能夠欣賞他們、理解他們，並能給予他們個人空間和自由的人。既要能夠與他們分享深刻的思想，又能尊重他們的獨立性和自由精神。這樣的人很難遇到，水瓶座又不願妥協，因此感情路充滿挑戰。

雙魚座 「愛不對人」常心碎

雙魚座是一個活在自己世界的星座，浪漫天真、理想主義，他們常常戴著玫瑰色眼鏡看世界，而陷入愛情的迷思。天性敏感，很容易感受周圍的氛圍，接收到別人的情緒，他們極具同理心，也很懂得傾聽，他們是很好的情人與朋友。

雙魚座的高度敏感的特性，讓他們常有著不切實際的期望，期待愛情如童話般美好。他們自帶濾鏡，會自我洗腦美化「錯誤的愛情」，因此常常「愛不對人」，一旦夢醒，心碎是家常便飯。雙魚座需要更多點理性、現實的看待愛情，要分辨真實和虛幻的差異，避免在愛情路上一再重蹈覆轍。

巨蟹座 太過依戀讓人窒息

巨蟹座對情感的渴望很深切，也很需要安全感，正因為他們對人際關係強烈依戀，常會表現出過度黏人和占有慾強。巨蟹座的人很戀家，也很渴望在親密關係中找到安全感、歸屬感。巨蟹座感情豐富，對情人很溫柔，他們常過於情緒化，只要情感受挫或是感受到拒絕，就會退回自己的巨蟹殼內，變得沉默內向。

由於情感波動大，且過分依戀對方，巨蟹座的愛常讓伴侶感到窒息，很難維持長久的關係。巨蟹要學著放手，多給伴侶私人空間，也要學會消化負面情緒，找到平衡感，就能擁有健康穩定的愛情。