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「醬香拿鐵」颳旋風 網評：瑞幸加茅台 華爾街跪下來

編譯盧思綸 / 即時報導
中國瑞幸咖啡與貴州茅台推出聯名產品「醬香拿鐵」，美酒加咖啡吸引大批消費者嘗鮮，4日首售狂賣542萬杯，單日收益突破1億人民幣。（取材自臉書）
中國瑞幸咖啡與貴州茅台推出聯名產品「醬香拿鐵」，美酒加咖啡吸引大批消費者嘗鮮，4日首售狂賣542萬杯，單日收益突破1億人民幣。（取材自臉書）

日經亞洲報導，中國連鎖咖啡店瑞幸咖啡與貴州茅台推出聯名產品「醬香拿鐵」，主打茅台白酒加入香濃拿鐵，吸引大批消費者嘗鮮，4日首售狂賣542萬杯，單日收益突破1億（人民幣，下同，1367萬美元），中國網民評論「瑞幸加茅台，華爾街跪下來」。

現在中國各大社群平台充斥「#醬香拿鐵」、「#瑞幸」和「#茅台」等熱門標籤，尤其「#醬香拿鐵」過去24小時在微博已經累積超過8648萬次瀏覽。

一則微博貼文寫道，「這是年輕人的第一杯茅台，中老年的第一杯瑞幸」，獲得近3萬讚和930條回覆。

在瑞幸公布醬香拿鐵總收益後，「#瑞幸加茅台華爾街跪下來」的標籤跟著紅遍中國內網，在微博發表僅6小時，瀏覽量就超過5726萬次，映證咖啡加美酒的聯名產品大獲成功，令人刮目相看。

另外，不少中國網民在社群分享飲後感，有人評論奶味重，入喉餘味很濃，喝起來不像咖啡。有些人十分不喜歡咖啡入酒的餘味，有些人則嫌茅台成分太少。

醬香拿鐵酒精濃度低於0.5%，每杯售38元，首日可以半價優惠每杯19元買到。

「醬香」是茅台酒的一種口味，而最常見的有醬香、濃香，清香與米香。

咖啡 微博 華爾街

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