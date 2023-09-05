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不聯絡就變陌生人5星座 白羊要新鮮感 天秤追求這件事

聯合新聞網／ 即時報導
圖為友情示意圖。(ingimage)
圖為友情示意圖。(ingimage)

有些人很念舊，總是割捨不去友情和愛情，就算不常見面也無限懷念。但也有些人對關係看得很淡，只要一陣子不連絡了，就形同陌路。搜狐網分享「不念舊情五大星座，一旦不聯繫，再見就是陌生人」，快看看都有誰上榜。

白羊座 需要很多新鮮感

白羊座的人總是充滿了能量和活力，他們熱愛冒險，他們很容易就能夠拋棄過去的感情和友情，因為他們需要更多新鮮感。一旦白羊座決定和你斷絕聯繫，他們會毫不猶豫地轉身離開，你對他們來說就是陌生人了。

白羊座的人總是在尋找新的刺激和機會，他們不願被舊情所困擾。因此，如果你是他們的愛人，要小心不要讓他們感到厭倦，否則他們會毫不猶豫地離開你，再也不會回頭。

雙子座 永遠在交新朋友

雙子座善於交際，喜歡結交新朋友和嘗試新事物。他們的思維敏捷，常常在不同的社交圈子中穿梭，這使得他們容易忘記舊情。

過去的感情和友情很快就變得陌生，雙子座總是在追求新奇和刺激，他們的情感也常常隨著環境和人際關係而變化。

如果你想留住雙子座的心，就需要不斷給他們帶來新鮮感和刺激，否則他們可能很快就忘記你這個人。

獅子座 不尊重我就掰了

獅子座自尊心強大，他們不喜歡被人束縛，更渴望成為人群焦點。在一段關係裡，獅子座的人必須確認自己「受尊重且、歡迎」，否則他們會覺得沒有必要繼續維繫這段關係，就會想離開。

如果你想留住獅子座的心，要給他們足夠的自由和尊重，同時也要不停關注和讚美他們。

天秤座 感覺不和諧就走人

天秤座追求公平和和諧，他們討厭衝突。如果他們覺得一段關係帶來了不適或不平衡，他們會毫不猶豫地離開，尋找下一段更和諧的關係，因為他們只願意追求輕鬆和愉快的生活。

如果你想留住天秤座的心，就要確保保持關係的和諧和平衡，同時也要給予他們足夠的空間和自由。

射手座 想約束他們？門都沒有

射手座熱愛自由和冒險，他們渴望探索世界各地的未知領域。他們不喜歡被限制或者受到約束，如果他們覺得這段關係束縛了自由，就會立刻走人。對於射手座來說，自由比一切都重要，他們常常陷入目標和夢想，就忘記關心周圍的人。

如果你想留住射手座的心，就要支持他們的冒險精神，雖然不能太黏，但也要在他們需要時給予理解和關心。

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