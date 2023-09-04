德總理變海盜？蕭茲臉部受傷戴眼罩 公布照片掀迷因潮
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前慢跑時跌倒受傷，他今天上傳一張自己戴眼罩的照片，引發網友製作海盜迷因圖開玩笑的熱潮。
法新社報導，蕭茲上周末外出跑步時跌倒受到輕傷，被迫取消一些行程。他在X平台（前身為推特Twitter）上傳一張照片，可見他右眼戴上一個黑色大眼罩，周圍有紅色擦傷痕跡。
他在個人官方帳號上傳這張照片並寫道：「謝謝大家的祝福，看起來比實際情況糟。」他還說，很期待會有迷因（meme）哏圖。
網路上出現很多表情包，許多網友在哏圖中讓他化身為海盜，也有許多人留言祝福他早日康復。
蕭茲多年來都有跑步的習慣。他的發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）表示，蕭茲雖然受傷，但狀況良好，「他看起來還是有一點點憔悴，不過他今天上午心情不錯」。
蕭茲今天稍晚在柏林參加一場年度天主教會活動時仍戴著眼罩。他也計畫出席本周既定行程，包括明天在慕尼黑（Munich）的車展活動，以及6日在國會演說。
🇩🇪Los primeros memes entorno al llamativo parche que se ha puesto Olaf Scholz no han tardado en aparecer... pic.twitter.com/ci0v89GqEe— El geoexpositor🕵♂️ (@Elgeoexpositor) September 4, 2023
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