梅西熱潮席捲洛杉磯 球迷：一生難得看他比賽

世界足球超級巨星梅西（Lionel Messi）7月加入美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami）之後，所到之處都掀起「梅西熱潮」（Messi-Mania），票價水漲船高。(中央社)

足球 超級巨星梅西 加入美國職業足球一個多月，今天首度在洛杉磯 出賽，吸引滿座球迷，門票最便宜也要600元，球迷受訪時說：「親眼看到梅西比賽是一生一次的機會。」

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）結束20多年旅歐生涯，7月加入邁阿密國際（Inter Miami），在美國掀起一陣「梅西熱潮」（Messi-Mania）。只要他出賽，票價翻倍飆漲。

今天晚間，洛杉磯足球俱樂部（LAFC）在主場BMO體育場（BMO Stadium）迎戰邁阿密隊，媒體稱這是美國職業足球大聯盟（MLS）有史以來票價最貴的一場比賽。

美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯隊3日迎戰邁阿密隊，雖然是洛杉磯主場，但球場到處可見客隊明星梅西（Lionel Messi）的球衣。(中央社)

洛杉磯隊的門票平常一張大約100美元，今天「梅西熱潮」加持，門票最便宜600美元， 第一排板凳區的貴賓席將近2萬元，驚人票價媲美美式足球超級盃。

梅西魅力吸引好萊塢眾星，美國流行音樂小天后席琳娜（Selena Gomez）、影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、男星艾德華諾頓（Edward Norton）、英國哈利王子（Prince Harry）都在場觀賽。

滿場2萬2921名觀眾之外，這場MLS例行賽也因梅西而獲得全球媒體關注。洛杉磯隊今天發出了350張採訪證，除了當地媒體，更有大批國際媒體申請採訪。

從亞利桑納州來的球迷蕾貝卡（Rebecca Chuck），從小在墨西哥踢足球。她說：「就好像美夢成真一樣，我今天來就是為了看梅西比賽，這是我小時候的夢想，能親眼看到他超不真實的。」

蕾貝卡的父親說：「看梅西比賽是一生一次的機會，他是全世界最棒的足球員。」

足球在美國的人氣不如美式足球、棒球、籃球、冰球等運動，但隨著梅西這個超級巨星加入，炒熱了美國職業足球大聯盟的人氣與票價。

美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami）3日作客洛杉磯比賽，梅西（Lionel Messi）魅力席捲洛杉磯。一名小球迷舉標語：「我愛洛杉磯隊，但我更愛梅西。」(中央社)

球迷蕾貝卡期待梅西加入後，為美國職業足球帶來改變，讓這項運動在美國更壯大，世界各地球員更願意到美國來踢球，「梅西會讓美國足球大爆發，我覺得很興奮」。

雖然是洛杉磯主場，但觀眾席上隨處可見梅西球衣，大批追星粉絲專為梅西而來。但對球門後方一整片身穿黑衣、不斷喊叫唱歌的主場球迷來說，梅西來訪或許炒熱氣氛，但主場球迷更想贏球。

洛杉磯隊死忠球迷梅蒙（Memon）受訪時力挺主隊，強調足球是團隊運動。

老球迷梅蒙說：「這場比賽很重要，因為這是洛杉磯隊，我們是冠軍，我們是第一名的球隊，我才不在乎梅西，我們球迷不在乎梅西，他是一個很厲害的球員，他很有才華，但球員的名字不應該凌駕在球隊之上，邁阿密現在變成梅西的一人球隊。」

不過梅西與邁阿密國際隊沒有讓主場球迷如意，終場以3比1踢館洛杉磯。