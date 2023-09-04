12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」

透過星座分析，瞭解哪些星座特別適合當間諜特務。示意圖。(取材自ingimage)

在影劇或電影裡的間諜 、特務，總是有著矯健的身手，能夠刺探出各種情報，並遭遇危機時都能化險為夷。日本 媒體「占TV」近來就分析十二星座，排行最適合當間諜的是哪些星座。

第12名 處女座

處女座習慣在完美規劃下才行動，因此容易錯失時機。

第11名 射手座

射手座容易被任務以外的東西吸引，拖長完成時間。

第10名 雙子座

雖然看似適合執行任務，但雙子座有著大嘴巴的毛病，容易洩漏機密。

第9名 金牛座

金牛座的幹勁容易根據任務內容受到影響，因此未必合適。

第8名 雙魚座

雙魚座容易在不知不覺間，被拿來當作碟報用的棋子，但本人卻渾然不覺。

第7名 水瓶座

水瓶座常堅持一個人行動，吉凶難以預料。

第6名 魔羯座

魔羯座在聽命行事的同時，自己也會思考做的事情正當與否，不會任務結束就忘記一切。

第5名 獅子座

好大喜功的獅子座，會為了立下功勞而拚死完成任務。

第4名 巨蟹座

擅於理解他人感情的巨蟹座，懂得如何靠著操作情緒，拉攏敵人至我方陣營。

第3名 天蠍座

天蠍座個性慎重，只要一接到任務，就會產生「絕對不能失敗」的心情。不喜歡正面交鋒的他們，會使用陷阱或藥物一類的東西來打倒敵人，一切做好慎重規劃後，再力求圓滿完成任務。

第2名 牡羊座

個性正直的牡羊座，本來其實不擅於當個好間諜。然而，因為正義感強烈，所以在必要的時候，他們就會拿出自我潛力，發揮出極致的間諜才能。甚至當個雙面間諜，或是看穿誰是雙面間諜，都難不倒他們。

第1名 天秤座

不管和誰都能夠自然應對的天秤座，可說是天生當間諜的料。他們可以自然地裝扮成某個立場，讓人卸下戒心，渾然不知他們其實是另一方來刺探的，要當雙面間諜，裝扮成不同的樣貌，也是一瞬間的事情而已。