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該不該換iPhone 15？如果是這些情況 可以省錢跳過

編譯季晶晶／綜合外電
根據華爾街日報，如果只是電池需換新、螢幕需維修、儲存空間不足，或已有iPhone 14，你的手機還能再撐一、兩年，暫無必要換iPhone 15。（路透）
根據華爾街日報，如果只是電池需換新、螢幕需維修、儲存空間不足，或已有iPhone 14，你的手機還能再撐一、兩年，暫無必要換iPhone 15。（路透）

iPhone 15即將上市，該不該換機讓許多果迷備感猶豫。根據華爾街日報，除非有每年買新iPhone的習慣，否則不見得需要花錢升級新手機。三大考量因素是手機目前的狀況、與臨近發布的iOS 17兼容性，以及下一款手機新功能；如果只是電池需換新、螢幕需維修、儲存空間不足，或已有iPhone 14，你的手機還能再撐一、兩年。

電池需換新

iPhone鋰電池會隨著時間推移老化。大約兩年後，或技術上而言是500次完整充電，手機續航時間就可能縮短、電池效能下降。應用程序需較長時間才能啟動或滑手機時螢幕顯得滯後。如果是這樣，換新電池就行。檢查蘋果手機電池狀態可從設定＞電池＞電池健康度中取得，只要最大容量低於80%，就該是換電池的時候了。

螢幕破裂需維修

如果你的iPhone功能齊全，但螢幕破裂，可先查詢換新螢幕的價格，這可能比更換手機划算，也可以增加手機以舊換新的價值。

儲存空間不足

你的iPhone可能因為沒有足夠的儲存空間而運行緩慢。前往設定＞一般＞iPhone儲存空間，查看可刪除的數據。

你擁有iPhone 14

分析師預計iPhone 15將是小幅改款，包括處理器和相機升級。最顯著的變化可能是充電線由Lightning轉USB-C。但如果你去年買了一支新iPhone，就沒有太大必要換機。

但如果是以下情況，可能有必要升級：

iOS 17不支援你的手機

蘋果下次重大軟體更新將停止支援iPhone 8、8 Plus和 X。手機能否升級到最新版iOS很重要。它提供新功能、重要的安全性更新，以及錯誤修復。使用過時軟體恐損及性能。

手機必須大維修

相機壞了？按鍵或麥克風壞了？可先取得報價，但預計這些維修的費用會比簡單換電池或螢幕來得貴。

想取最新軟體功能

你的iPhone支持iOS 17，但無法獲得更新版的所有功能，例如打字輸入時能完成整句話的鍵盤僅適用於iPhone 12及更新款的手機，手動觸發的FaceTime反應也一樣。提供弱視人士的輔助功能Point and Speak，僅適用於有3D深度感測雷達掃描儀的iPhone 12 Pro和更新款的Pro型號。

iPhone iOS 華爾街

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