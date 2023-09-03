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中國修訂歷史課本納「左宗棠收復新疆」分析：遏制台獨

記者謝守真／即時報導
中國將「左宗棠收復新疆」編入歷史教材，有分析認為，旨在反對和遏制台獨。（取自中新網）
中國將「左宗棠收復新疆」編入歷史教材，有分析認為，旨在反對和遏制台獨。（取自中新網）

新學期開始，據報導，中國新版教科書進行若干修訂，納入「左宗棠收復新疆」的歷史。有分析認為，這次教科書修訂與中國近年興起的「左宗棠熱」，目的都是為反對和遏制台獨，並凸顯「民族融合」與「大一統」概念，為最終完成國家統一製造輿論氛圍。

人民網報導，中國教科書為強化「左宗棠收復新疆」的歷史故事，今年專門修訂義務教育教科書《中國歷史八年級上冊》中，第四課的主題由原來的《洋務運動》改為《洋務運動和邊疆危機》，內容包括「美、日侵略台灣」、「收復新疆」和「中法戰爭」等。

其中，在「收復新疆」當中詳述「清政府任命左宗棠為欽差大臣，督辦新疆軍務」等內容。

據港媒報導，關於「收復新疆」的內容寫到：「1875年，清政府任命左宗棠為欽差大臣，督辦新疆軍務。第二年，左宗棠命劉錦棠入疆，採取『先北後南，緩進急戰』的策略。」，「1878年，清軍成功收復除伊犁以外的新疆領土。」

此外，在中國高等教育出版社的大學教材《中國近現代史綱要》，也將左宗棠收復新疆事跡納入「愛國官兵的反侵略鬥爭」的章節。

報導稱，該章節還提到「1876年3月，左宗棠受命率兵展開收復新疆的軍事行動。經過兩年的浴血奮戰，收復新疆，一舉粉碎了分裂勢力，捍衛了民族利益和民族尊嚴，維護了國家領土和主權的完整」。

左宗棠是晚清著名政治家、軍事家，與曾國藩、李鴻章、張之洞並稱為「晚清中興四大名臣」。左宗棠致力收復新疆，在中國近代史具重要地位。不過因左宗棠也曾參與鎮壓太平天國運動和陝西甘肅回族起義，涉及敏感的民族問題與農民起義議題，中共過去較少宣傳其事跡。

報導提到，2021年3月，中國國家主席習近平曾參觀左宗棠文化紀念展館，才使得「左宗棠熱」逐漸興起。今年3月中國全國兩會，多位代表、委員提案要求大力弘揚左宗棠愛國主義精神。建議拍攝左宗棠歷史題材電影，甚至被列為中國全國政協重點提案。

報導引述全國人大代表、《人民日報》社山東分社社長徐錦庚先前談話稱，「當前世界風雲波譎雲詭，台海局勢日益危急，大力弘揚左宗棠愛國主義情操，有利於凝聚中華民族的力量、為完成祖國統一大業營造輿論氛圍」。

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