「私刑教育3」北美票房奪冠 「芭比」超越「瑪利歐」2023全球最賣座

丹佐華盛頓在「私刑教育3」專殺惡人。（美聯社）

好萊塢 明星丹佐華盛頓（Denzel Washington）主演的動作驚悚片「私刑教育 3」（The Equalizer 3）首映飄紅，成為最新的北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站Box Office Mojo9月3日發佈的電影市場數據，31部影片北美周末票房（1日至3日）報收約8845萬美元，較前一周末略有減少。

丹佐華盛頓主演的「私刑教育」系列電影於2014年面世，2018年推出第二部。前兩部影片北美票房均突破1億美元，兩部影片總票房超過3.8億美元。時隔5年推出的「私刑教育3」自9月1日亮相以來蟬聯北美單日票房冠軍，並以約3450萬美元首映周末票房在最新一期北美周末票房排行榜上奪得魁首。加上北美以外市場，目前該片總票房約6810萬美元。

影帝丹佐華盛頓（左）和導演安東富夸五度合作「私刑教育3」。（圖：索尼提供）

「私刑教育3」開畫反響居於該系列上游，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.1、MTC評分57、爛番茄新鮮度76%，CinemaScore打分為A。

今年第三個北美周末票房四連冠「芭比 」（Barbie）也迎來好消息。目前，這部奇幻愛情喜劇片全球票房達13.81億美元，超越動畫片「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)，登上2023年度全球票房排行榜第一位。該片北美累計票房現約6.1億美元，在2023年度北美票房排行榜上亦居首位。

另從周末數據來看，儘管放映影院數量繼續減少，「芭比」此番周末票房環比跌幅擴至29.7%，但仍以約1063萬美元穩居本期北美周末票房排行榜亞軍。

「芭比」北美票房尚未跌出前三名。(圖:華納提供)

躋身其後的是美國DC超級英雄電影「藍甲蟲」（Blue Beetle），第三個上映周末票房環比下跌約四成，以約727萬美元續居本期榜單第三位。目前這部科幻動作片北美累計票房約5657萬美元；加上北美以外市場，總票房突破1億美元。

本輪北美周末票房十強排名降幅最大的影片之一是「GT：跨界玩家」（Gran Turismo）。這部改編自職業賽車手真實勵志故事的動作冒險劇情片，第二個上映周末票房環比下跌62.4%，以約655萬美元從上期榜單冠軍降至本輪排名第4位。

「藍甲蟲」北美票房第三名。（美聯社）

而此番排名升幅最大的影片，是8月25日首映的喜劇片「酷兒搏擊俱樂部」（Bottoms）。隨著放映影院數量從兩位數增至三位數，該片周末票房環比大漲552.2%，以約301萬美元從上期榜單第19名躍升本輪排名第7位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.6、MTC評分77、爛番茄新鮮度95%。