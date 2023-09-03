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開學購物支出將創新高 「這兩物」引領學生潮流最熱銷

編譯林奇賢／綜合外電
今年開學購物支出預料將突破1,350億美元，創新高。（路透）
今年開學購物支出預料將突破1,350億美元，創新高。（路透）

儘管許多人10月起將須償還學貸，預算面臨擠壓，但報告預測，全美今年開學購物支出有望創新高，迎來史上最大開學購物季。

路透報導，全美零售協會（NRF）預測，今年開學購物支出將突破1,350億美元，比去年增加超過240億美元。在8月受訪的近七成開學購物者表示，可能購買筆電、以及電腦周邊商品等電子產品。

百思買財務長比魯納斯（Ｍatthew Bilunas）日前表示，電子產品的需求「略優於預期」，今年開學購物季的持續時間稍長，且比以往晚一些。

數家零售商也指出，隨著熱浪席捲全美、校園安全疑慮升高，透明的後背包、牛仔短褲，成為開學前最熱門的商品。社群媒體網紅麥可尼里（Nikki Mcneri）認為，牛仔短褲熱賣和天氣有關，「大家想繼續穿夏季的完美牛仔短褲，天氣還是很熱。」

今年會流行透明背包，則與孩童攜帶武器所衍生的校園安全問題有關，有一小群、但愈來愈多的學校強制要求學生使用透明背包。

Vericast零售和消費者行為專家威斯特（Chip West）表示，即便在沒有規定要用透明背包的學校，這種背包也很受歡迎，因為在換教室時方便攜帶。他說，即便遭遇財務和經濟挑戰，消費者正在尋找方法，買到自己想要的商品與服務。

沃爾瑪（Walmart）發言人說，在過去至少兩個開學購物季，透明背包的需求增加，特別是德州佛州和密西西比州。

佛州 德州 預算

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