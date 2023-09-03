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新疆天山天池疑似出現「水怪」 還被遊客拍下了

記者謝守真／即時報導
有遊客在新疆天山天池旅遊時，疑似看到「水怪」。（取材自極目新聞）
有遊客在新疆天山天池旅遊時，疑似看到「水怪」。（取材自極目新聞）

自古水怪傳聞在世界各地百百種，但至今仍無人親眼見到。近日，有中國民眾於新疆天山天池觀光時，在平靜水面上，突然看到有不明物體游動產生波浪，猜測是「水怪」。對此，該景區工作人員回應稱，由於遊客拍攝的視頻不夠清晰，據描述無法判定究竟是什麼東西。

據極目新聞報導，從該目擊民眾的影片可見，有不明物體在平靜水面上游動，並產生明顯波浪，而在約16秒過後，不明物體消失，牠所引起的波浪也隨之消失。

報導引述該目擊民眾李姓女子表示，她是從上海到新疆旅遊的旅客。在8月31日16時左右於天池邊散步時，突然聽到水中傳來疑似為魚類在游動拍打水面的聲響。隨後她朝遠處看去，發現在距離約200公尺的湖水，出現一不明的長條物體。

李姓女子稱，「一開始我以為是幾條魚，仔細看只有一長條，是銀色的」。她補充說，「感覺可能有15公尺長」，該物體有規律地往前游，且游動速度快，16秒後就消失在水面。

報導指出，李姓女子隨後便將此一影片上傳至社群平台，隨即引發全網熱議。有網友稱，「這是目前看到的最清晰的『水怪』視頻」。也有網友認為，「這就是水浪」而已，「湖面的波浪，非要說成怪物」。

對此，該景區工作人員回應稱，已經關注到此影片，也向遊客確定影片拍攝位置，但由於拍攝距離較遠不夠清晰，無法判定這個不明物體到底是什麼東西。

該工作人員補充，此前也有遊客看到類似情形，但與該遊客一樣，因距離較遠無法判斷物種。而對於網友的「水怪」說法，工作人員認為，「想像很豐富，我希望真的有這種能夠滿足大家好奇心的『水生物』，但到底有還是沒有，還不好說」。

據悉，天山天池景區位於新疆阜康市境內博格達峰下的半山腰，是中國國家級風景名勝區、國家5A級風景區。近百年以來，不時有「天池水怪」傳聞出現，其中傳聞最多的是長白山天池，新疆天山天池關於「水怪」的記載則相對較少。

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