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好暈…法1村莊馬路標線互相纏繞 市長：駕駛確實減速

TVBS新聞網／編輯張君堯即時報導
法國村莊博內一處道路的標線十分混亂。（取材自臉書Alerte Info Trafic 49社團）
法國村莊博內一處道路的標線十分混亂。（取材自臉書Alerte Info Trafic 49社團）

法國一個擁有不到2000位居民的村莊的「交通奇景」意外暴紅，只見主幹道路口的馬路白色標線竟呈現錯綜複雜、互相纏繞的情況，雖然造成經過此處的駕駛困惑與不適，不過當地村長堅稱「正在發揮作用」，並強調「大多數駕駛確實在路口放慢速度」。

「歐洲新聞台」（Euronews）以「有創意還是愚蠢？」（Inventice or Stupid）為題進行報導，這個交通奇景位於法國曼恩-羅亞爾省（Maine-et-Loire）羅亞爾-歐蒂永市（Loire-Authion）的村莊博內（Bauné），市長普羅諾（Jean-Charles Prono）指出「這是一個擁有1700名居民的城鎮，不過有3條主要幹道穿越，其中2條的駕駛們都開得很快，要讓人們減速並設置有效的路標非常複雜」。

普羅諾補充說「幹道交會區域的速限為每小時30公里，但經常有人開到每小時50公里以上」，因此經過當地民選官員的討論，這才出現我們見到的交通奇景。普羅諾表示「我們的目標是讓路面難以看清，也就是創造視覺干擾來吸引駕駛的注意力」。

博內當地奇怪的道路標線引起當地媒體和社群媒體上的巨大討論，許多人不理解為何會決定如此怪異地繪製，以及為何官員會同意這樣做，更有部分人批評此舉可能會讓駕駛感到不適、進而造成危險。

面對批評，普羅諾表示目前的標線還不是最終版本、未來仍有可能更動，同時強調「官員希望盡快採取措施減緩駕駛的速度」，他還堅稱「目前標線正在發揮作用，我知道這可能會讓人迷失方向，因此我們需要更小心，尤其是對老年人」。

看了頭超暈！法村莊馬路標線「歪七扭八」　市長：有特別效用

https://news.tvbs.com.tw/world/2223093

TVBS新聞網

https://news.tvbs.com.tw

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