12星座花心男排名 雙魚易暈船、第1名享受被追捧虛榮感

12星座花心指數排名出爐，有些星座對感情很專一，有些星座則天生就比較花心。(ingimage)

花心不等於不愛，它反映的是每個人對自由、刺激和變化的渴望。搜狐網運勢專欄分享12星座男背後隱藏的花心指數，藉由每個星座的性格了解他們真正渴望的東西。馬上往下看揭曉誰是花心之王！

TOP12：摩羯座／花心指數10分

摩羯座男人天生比較冷漠和保守，且較為專注在事業和目標。他們對感情的投入度很高，往往只愛一個人，且對伴侶忠誠至極，是最不花心的星座。

TOP11：處女座／花心指數15分

接下來是處女男，他們一本正經，向來以「專情」著稱。他們在感情方面非常穩定，一旦確定關係，便會全身心投入其中。處女座的專情令人稱讚，對伴侶的呵護和忠誠常常讓人感到溫暖。

TOP10：天蠍座／花心指數20分

天蠍座男人在感情上極具責任感，對伴侶十分真誠和專情。他們很少拈花惹草，會把所有的精力投入到一段穩定的關係當中，並且對其他異性保持一定距離，避免產生不必要的誤會。

TOP9：金牛座／花心指數30分

金牛男看似老實穩重，內心深處卻隱藏著一絲花心。他們對心儀的人會感到好奇、被吸引，而且往往先用眼睛接觸，言語和行為上不會那麼明顯。不過，對於真正深入了解和給予他們足夠關注的人，金牛男會對其一心一意。

TOP8：獅子座／花心指數40分

獅子座男人個性強勢且自信閃耀，他們充滿熱情也熱愛調情。獅子男享受被人崇拜和追逐的感覺，他們喜歡在異性中引起轟動，但一旦找到真正心動的人，他們會全心全意對待對方。

TOP7：牡羊座／花心指數50分

接著登場的是牡羊男，他們對於愛情充滿激情和衝動，喜歡追求新鮮刺激的感覺。一旦對一個人失去興趣，牡羊座會毫不猶豫地轉向下一個目標。要抓住牡羊男的心，需要持續給他們帶來驚喜和新鮮感。

TOP6：巨蟹座／花心指數60分

巨蟹座男人溫暖、體貼，常常吸引很多異性的目光。巨蟹男不擅長拒絕他人，紳士的他們對每個人都表現出同等的溫柔，會令人覺得自己被特別對待，因而被冠上花心的名號。

TOP5：水瓶座／花心指數75分

水瓶男具有幽默風趣的性格，對異性的吸引力堪稱一流。他們熱愛新鮮事物，且對友情和愛情的界限常常模糊不清。水瓶男並不是故意花心，只是他們無法準確衡量友情和愛情之間的距離。

TOP4：天秤座／花心指數80分

天秤男花心指數高達80分，他們是天生的調情高手，也是帥氣的代表。天秤男很享受愛情中的一切美好感受，願意與各種異性相處、接觸。他們喜歡探索愛情的不同層面，所以不可能讓自己錯過任何一個機會。

TOP3：雙魚座／花心指數85分

花心指數排行第三名的雙魚座男人看似溫柔善良，但柔弱和猶豫不決的性格，常常讓他們無端陷入愛情的漩渦。一旦對方給出一點暗示，雙魚男就會陷入無法自拔的境地，雙魚男並不是故意花心，他們只是太容易被感情所迷惑。

TOP2：雙子座／花心指數90分

花心指數排行第二名的是雙子座男人，他們天生口才好，善於表達。對雙子男來說，愛情就像一場有趣的遊戲，他們追求刺激感和新戀情。如果想讓他們對你保持興趣，就必須保持神秘感，讓他們能夠不斷揣測、琢磨。

TOP1：射手座／花心指數99分

登頂花心指數排行冠軍的是射手座，花心指數高達99分。射手座男人天生不喜歡安定，個性迷人的他們總是備受女性追捧，他們享受追求和被追求的過程，十分嚮往戀愛的新鮮感。就算射手男有心上人，他們還是會與異性維持關係，這樣能帶給他們滿足感。