登陸月球南極後 印度太陽探測器「太陽-L1號」升空

印度「太陽-L1號」2日自東南部哈里柯塔（Sriharikota）的太空中心升空，畫面來自印度太空研究組織（ISRO）的YouTube頻道。（美聯社）

美聯社、英國BBC報導，印度太空 研究組織（ISRO）繼不到兩周前達成在月球南極附近登陸，2日又在當地近中午時發射其首個太陽研究任務「太陽-L1號」（Aditya-L1），該探測器將花約4個月到達預定定點。

「L1」代表拉格朗日點（Lagrange point 1），即太陽-L1號預定前往的地點，距離地球約150萬公里，約是地球到太陽距離的1%。

太陽-L1號在印度東南部的斯利哈里柯塔（Sriharikota）太空中心以衛星運載裝置搭載升空。ISRO指出，太陽-L1號配備7個酬載，以期研究太陽日冕、色球層、光球層、太陽風等（即太陽的大氣層構造）。

美聯社引述太空科學家B.R. Guruprasad在當地媒體指出，太陽-L1號抵達後，將對太陽活動導致的粒子和輻射來襲，提供可靠的預警，可望保護全球經濟結構仰賴的人造衛星及在太空站內生活的人們。

前ISRO科學家Manish Purohit則表示，本次印度的太陽研究加上成功登陸月球，將完全改變ISRO在國際社群上的形象。

23日，印度的探測器登陸月球南極附近，成為全球首例。科學家認為月球南極可能蘊含水冰。印度亦躋身美國、蘇聯、中國之後第4個登月國家。