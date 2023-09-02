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13年沒正職全靠女友養 最強軟飯王親曝「8招」讓7任全服了

TVBS新聞網／編輯 張庭暄 即時報導
日本一名男子分享當家庭主夫的經驗。示意圖。（取材自pexels）
日本一名男子分享當家庭主夫的經驗。示意圖。（取材自pexels）

「男主外，女主內」是一般家庭常見的生活模式。不過隨著時代改變，傳統觀念也隨之翻轉，更有可能出現「女主外，男主內」的現象。日本就有一名32歲的男子自名校早稻田大學畢業後，一直沒有工作，前後共13年全靠「7任女友」厚愛支撐、最顛峰時期甚至有200名備胎女友。他也毫不害羞地分享自身身為「軟飯王」的祕訣。

日本節目「ューヨーク恋愛市場」日前討論主題為「男生吃軟飯」，更實際邀請到了一名堪稱專業的「軟飯王」來分享。該名男子為Fumi君、現年32歲，自日本知名大學早稻田畢業後一直沒有工作，前後13年竟然全部靠女朋友養。不僅房租、水電，連身上的衣服、手錶等也都是女朋友「心甘情願」付出，他也毫不吝嗇透露當一名軟飯男的「8大關鍵」。

1. 永遠比女友早起、留住女友的胃：

平時最重要的工作就是為女友準備三餐，並表示自己永遠都會比女朋友早起。因他了解女友在起床後需要時間打扮與化妝，可以趁機準備早餐，讓女友可以從容的吃早餐完再去上班。菜色也並不單一，包括西餐與日式料理，更會為了女友研究料理並「客製化」，同時兼顧女友的健康與營養去做設計。

2. 接送女友上下班：

自己會每天接送女友上下班，並到地鐵站等女友，充滿儀式感。

3. 負責打理所有家中大小事：

所有家中的家務都是他來做，一手包辦洗衣服、拖地、煮飯、倒垃圾等，等同成為「家庭主夫」。

4. 不讓女友花一毛錢：

雖然自己都是靠女友照顧和賺錢，不過一定不會讓對方亂花錢。有一次女友堅持送他遊戲機，他更拒絕了20幾次才收下。

5. 為女友製造小驚喜：

雖然Fumi君沒有正職工作，不過偶爾會有打工的收入。因此會買一些小東西給女友作為小驚喜，像是冰淇淋等，就會讓女友感到非常開心。

6. 管理自身身材：

在處理家中大小事之餘，Fumi君也會利用時間讓自己的體態更好，不僅會到戶外健身運動、有時也會前往咖啡廳讓自己放鬆。

7. 傾聽女友心聲 成為樹洞：

每天女朋友下班後回到家，Fumi君會當一個好的傾聽者，聽女友抱怨工作上的大小事、並分擔她的壓力。

8. 睡前限定「按摩哄睡」：

他表示自己每天在女友睡前都會替他按摩並哄對方入睡。

Fumi君也透露，歷任女友大約為他花了1500萬日幣（約10.3萬美元），不過他認為自己並非吃軟飯而是當一名稱職的家庭主夫。他表示自己不太適合天天外出工作，更承諾會將自己十多年的「軟飯經驗」寫成書進而出版。

13年沒正職全靠女友養！最強軟飯王親曝「8招」　讓7任全服了

TVBS新聞網

來源:拔絲遞瓜

日本 地鐵站 健身

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