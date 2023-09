泰勒絲再造神話 演唱會電影預售票房超越「蜘蛛人」

泰勒絲的巡迴演唱會是樂迷想搶都搶不到票的盛事。(歐新社資料照片)

正當全美各地戲院廠商擔憂秋季大片一一因演員、編劇兩工會雙罷工而延檔,恐將陷入一陣子的票房低潮,締造眾多神話的當紅樂壇公主泰勒絲(Taylor Swift)馬上出面救援,她在美國造成轟動話題的「The Eras Tour」(我的時代巡迴演唱會),儘管據估計已有6億美元的票房,但仍有不少樂迷沒能搶到門票,因此演唱會電影將推出的消息傳出後,大家都上網搶訂,光是在美國最大的連鎖影城AMC,首賣24小時的預售成績就高達2600萬美元,超過之前紀錄保持者「蜘蛛人 :無家日」的1690萬美元一大截,這還只是AMC的預售數字而已。

「The Eras Tour」演唱會電影除了在AMC影城播放外,也會在北美地區另外兩大的連鎖影城Regal與喜滿客以及IMAX、杜比影院等高價升等影廳放映。美國最大線上購票網站Fandango也已宣布該演唱會電影的預售票超過千萬美元,讓一些同周末可能對打的好萊塢 強片也調檔避風頭,可見她樂迷的強大消費能力。這部影片雖然會長2小時45分,將她在洛城開唱的內容剪輯成精華,卻也只比現場演出短半小時而已,可以說大多數的實況都收錄其中,也難怪沒機會現場欣賞的粉絲會急著上戲院要透過大銀幕觀賞她的表演。