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想舊情復燃？4個星座9月遇舊愛 這星座要學會放下面子

聯合新聞網／ 即時報導
4個星座在9月有機會與前任舊情復燃。示意圖。（取材自ingimage）
4個星座在9月有機會與前任舊情復燃。示意圖。（取材自ingimage）

俗話說舊愛還是最美，不少情侶分手後仍放不下前任，還抱著一絲復合的希望。「搜狐網」就點名4個星座的朋友，9月有機會偶遇舊愛，甚至有舊情復燃的可能。

巨蟹座

對於感情，巨蟹座很清楚自己想要與不要的是什麼。到了9月，巨蟹座很可能會與舊愛重新聯絡。不過，對方未必是抱著復合的想法出現的，因此若有遇見舊愛的巨蟹座，請務必釐清自己的內心需求，以及評估復合的可能性，避免不必要的尷尬。

天蠍座

天蠍座善嫉、掌控欲極強，這樣的個性缺點，有時會為感情帶來傷害。但幸運的是9月天蠍座運勢將會改變，切記情緒要保持穩定，若想與舊愛復合，必須學會適時放下面子，因為對方有可能將會是陪在你身邊一生的人。

摩羯座

摩羯座性格溫柔、通情達理，與他人相處融洽，通常不會隨便和人發生分歧。在9月份一開始，很可能會有意外的巧遇降臨，若有想與舊愛復合的摩羯座，要好好把握機會。

雙魚座

雙魚座近期重心放在事業上，可能一不小心會忽略另一半的感受，建議雙魚座可以抽空陪伴另一半，讓對方感受到你的關懷與在意。而在9月，雙魚座極其容易與舊愛重頭再來，但對於感情不妨多花時間審慎思考。

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