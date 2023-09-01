2200磅公牛搭車高速公路兜風 被警察攔下…原來是寵物？

63歲的退休 機械技師邁耶(Lee Meyer)最近學了一個乖：想載一頭重達2200磅的長角公牛出門兜風，最好別經過內布拉斯加州 諾福克市(Norfolk)。

八年前，邁耶從俄亥俄州 買下了這則故事裡的要角：一頭瓦圖西長角公牛(Watusi-longhorn mix)，做為退休生活新嗜好。邁耶將牠取名為「豪迪杜迪」(Howdy Doody)，常載牠出門；他開著車牌號碼Boy Dog的特製福特汽車，讓「豪迪杜迪」的頭角威風凜凜地露出車外，七年來從未發生任何問題。

但8月30日，邁耶從他位於尼利(Neligh)附近牧場開出高速公路，準備進入諾福克市，預先練習載豪迪杜迪(Howdy Doody)出席諾福克啤酒節活動，卻被警察攔了下來。

攔下邁耶的警察是諾福克市警局警官雷曼(Chad Reiman)，他告訴紐約時報，有人報警說公路上有輛汽車裡面有頭牛。雷曼原以為會是一頭體積較小可以裝進車裡的小牛，結果意外看到邁耶和他的大公牛，部分車體和擋風玻璃被拆除，避震器和車架也特別加固，好承載這頭巨獸。

「我當公路警察這麼久，從沒見過這種事，」雷曼說他警告邁耶，他的開車視野受阻且貨物不安全，但沒有對他提出任何交通違規指控，「我只是要求他載這隻動物回家，離開諾福克市。」

諾福克人口約2萬6000人，住在人口約1500人小鎮的邁耶表示，「城市越大，人就越頑固，沒別的理由可說。我去過很多小鎮，什麼問題也沒有。」

邁耶還說，豪迪杜迪喜歡出門兜風。他在高速公路的時速大約35哩，豪迪杜迪繫繩待在車裡，從未在路上受到驚嚇，「七年來，牠不曾試圖用任何方式跳出去、踢腿或掙扎。」

邁耶的妻子朗達·邁耶(Rhonda Meyer)表示，丈夫常在加油站停下來買冰淇淋給豪迪杜迪吃，「牠是內布拉斯加州東北部最被寵壞的公牛」。 由內布拉斯加新聞頻道提供的照片顯示，一頭長角公牛站在主人的汽車裡，為了載運這個龐然大物，汽車的擋風玻璃和車頂都經過改造。(路透) 由內布拉斯加新聞頻道提供的照片顯示，內州居民載運一頭長角公牛在公路上兜風，被警車攔截下來。(路透) 由內布拉斯加新聞頻道提供的照片顯示，一頭長角公牛站在主人的汽車裡，為了載運這個龐然大物，汽車的擋風玻璃和車頂都經過改造。(美聯社) 由內布拉斯加新聞頻道提供的照片顯示，一頭長角公牛站在主人的汽車裡，在公路上兜風。(路透)

來源：Guardian News