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俄羅斯「月球25號」探測器任務失敗墜毀 NASA公布可能撞月地點影像

編譯周辰陽／即時報導
美國NASA的月球勘測軌道飛行器拍攝影像的組合照，可見到新撞擊坑出現前後的2020年6月27日（左）跟2023年8月24日（右）月表，右圖中央的撞擊坑可能就是俄羅斯「月球25號」任務撞月的地點。（路透 & NASA's Goddard Space Flight Center/Arizona State University）
美國NASA的月球勘測軌道飛行器拍攝影像的組合照，可見到新撞擊坑出現前後的2020年6月27日（左）跟2023年8月24日（右）月表，右圖中央的撞擊坑可能就是俄羅斯「月球25號」任務撞月的地點。（路透 & NASA's Goddard Space Flight Center/Arizona State University）

俄羅斯睽違47年的第一個登月探測器「月球25號」（Luna-25）8月19日因疑似技術故障而撞上月表，美國太空總署（NASA）8月31日首度公開了據稱顯示撞擊地點的影像。

俄羅斯官媒RT與衛星通訊社報導，NASA的月球勘測軌道飛行器（LRO）上週藉由所搭載的成像系統拍下了照片，NASA團隊則利用俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）共享的資料，沿著蓬泰庫朗G（Pontecoulant G）環形山內緣定位可能的撞擊點，並且跟該地區之前的照片進行了比較。

根據報導，研究人員發現了一個看上去像是直徑約10公尺的新撞擊坑，認為這就是「月球25號」探測器的最後安息之地。NASA表示，「因為這個新的撞擊坑接近月球25號的推估撞擊點，LRO團隊得出了結論，認為很有可能是來自該任務，而不是自然衝擊體（impactor）」。

Roscosmos署長鮑里索夫（Yuri Borisov）之前表示，「月球25號」的發動機熄火並未根據發射作業程序圖表（Sequence Diagram）正常發生。按照時間戳（Time stamp），月球25號發動機原定點火84秒，但實際上點火時間長達127秒，這是導致探測器墜毀事故的主要原因。

不過，鮑里索夫也指出，儘管任務沒有完成，Roscosmos的工程師建造「月球25號」時獲得了寶貴的經驗，該計畫的團隊「當然將考慮到此次任務期間犯下的所有錯誤」，他也希望「未來的月球26號、27號與28號任務」一定能夠獲得成功。

俄羅斯登月探測器「月球25號」8月19日因疑似技術故障而撞上月表，NASA在8月...
俄羅斯登月探測器「月球25號」8月19日因疑似技術故障而撞上月表，NASA在8月31日公開了據稱顯示撞擊地點（紅圈）的影像。（路透 & NASA's Goddard Space Flight Center/Arizona State University）

NASA 俄羅斯 太空

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