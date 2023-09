俄羅斯「月球25號」探測器任務失敗墜毀 NASA公布可能撞月地點影像

俄羅斯 睽違47年的第一個登月探測器「月球25號」(Luna-25)8月19日因疑似技術故障而撞上月表,美國太空 總署(NASA )8月31日首度公開了據稱顯示撞擊地點的影像。

俄羅斯官媒RT與衛星通訊社報導,NASA的月球勘測軌道飛行器(LRO)上週藉由所搭載的成像系統拍下了照片,NASA團隊則利用俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos)共享的資料,沿著蓬泰庫朗G(Pontecoulant G)環形山內緣定位可能的撞擊點,並且跟該地區之前的照片進行了比較。

根據報導,研究人員發現了一個看上去像是直徑約10公尺的新撞擊坑,認為這就是「月球25號」探測器的最後安息之地。NASA表示,「因為這個新的撞擊坑接近月球25號的推估撞擊點,LRO團隊得出了結論,認為很有可能是來自該任務,而不是自然衝擊體(impactor)」。

#NASA has released a Set of Images showing the Crash Site of the Luna-25 #Moon Lander of the #Russian Space Corporation, Roscosmos which Crashed on the South Pole of the Moon after an Engine Failure on August 19th. 🇷🇺 pic.twitter.com/f2V7J8E3vi