俄羅斯「月球25號」探測器任務失敗墜毀 NASA公布可能撞月地點影像

美國NASA的月球勘測軌道飛行器拍攝影像的組合照，可見到新撞擊坑出現前後的2020年6月27日（左）跟2023年8月24日（右）月表，右圖中央的撞擊坑可能就是俄羅斯「月球25號」任務撞月的地點。（路透 & NASA's Goddard Space Flight Center/Arizona State University）

俄羅斯 睽違47年的第一個登月探測器「月球25號」（Luna-25）8月19日因疑似技術故障而撞上月表，美國太空 總署（NASA ）8月31日首度公開了據稱顯示撞擊地點的影像。

俄羅斯官媒RT與衛星通訊社報導，NASA的月球勘測軌道飛行器（LRO）上週藉由所搭載的成像系統拍下了照片，NASA團隊則利用俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）共享的資料，沿著蓬泰庫朗G（Pontecoulant G）環形山內緣定位可能的撞擊點，並且跟該地區之前的照片進行了比較。

根據報導，研究人員發現了一個看上去像是直徑約10公尺的新撞擊坑，認為這就是「月球25號」探測器的最後安息之地。NASA表示，「因為這個新的撞擊坑接近月球25號的推估撞擊點，LRO團隊得出了結論，認為很有可能是來自該任務，而不是自然衝擊體（impactor）」。

#NASA has released a Set of Images showing the Crash Site of the Luna-25 #Moon Lander of the #Russian Space Corporation, Roscosmos which Crashed on the South Pole of the Moon after an Engine Failure on August 19th. 🇷🇺 pic.twitter.com/f2V7J8E3vi — Global Defense Insight (@Defense_Talks) September 1, 2023

Roscosmos署長鮑里索夫（Yuri Borisov）之前表示，「月球25號」的發動機熄火並未根據發射作業程序圖表（Sequence Diagram）正常發生。按照時間戳（Time stamp），月球25號發動機原定點火84秒，但實際上點火時間長達127秒，這是導致探測器墜毀事故的主要原因。