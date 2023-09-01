我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赴中餐館用餐 結帳未被歸還信用卡 華人遭盜刷數千元

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

鬼月不能生小孩？公婆迷信天天問「何時生」 夫妻超崩潰

聯合新聞網／綜合報導
網友分享，老婆因預產期在農曆七月，便不斷被親戚告知「鬼月不可生小孩」，害的兩人壓力很大。（示意圖／ingimage）
網友分享，老婆因預產期在農曆七月，便不斷被親戚告知「鬼月不可生小孩」，害的兩人壓力很大。（示意圖／ingimage）

農曆七月被稱為鬼月，民間更流傳不少禁忌。日前，有網友在臉書社團「匿名2公社」透露，他太太因預產期在農曆七月，親戚便不斷以「鬼月不能生小孩」洗腦他的爸媽。他表示，後來父母相信對方，開始天天打電話詢問他們到底何時要生，害原PO老婆過於緊張差點出意外。

原PO分享，他太太因預產期在農曆七月，被經常跑公廟的親戚知道後，對方便不斷向他父母強調「七月生對小孩跟孕婦不好，記得宮廟準備些三牲素果祭拜、給點香油錢，請神明來護駕生子，才能保佑母子平安。」他說明，對方甚至要求太太提早生或延後生，讓原PO非常不滿。

在親戚的洗腦下，原PO父母也逐漸相信對方。他指出，後來爸媽天天打電話詢問「什麼時候才要生」，使他的老婆對此事耿耿於懷，差點因為過於緊張而發生意外。原PO透露，在自己太太差點出事後，該位親戚還直言「不要不信邪！」

原PO表示，自己看在對方是長輩的份上，並未當面與對方發生衝突。他認為，一切都是因為親戚太過相信神明，才讓大家都壓力很大，並坦言「如果再給我一次機會，我會騙我爸媽說預產期農曆八月中」。

許多網友在看完文章後，紛紛痛罵原PO親戚太誇張，「本來是歡喜的一件事被搞成這樣，產婦壓力到底有多大，農曆七月出生又怎樣，重點是平安順產吧！」、「很多農曆七月的人啊！這種親戚真的會很討厭」、「我女兒也是農曆七月出生～身體健康比較重要」、「無知的人真的很可怕」。

也有網友安慰原PO不需想太多，好好陪伴在老婆身邊更重要，「重點在於你自己的心態，堅定自己的信念，誰能拿你怎麼辦」、「農曆七月是孝親月，這個孩子來的好，將來是個孝順父母長輩的孩子」、「作為老公，只需在乎你老婆的身心靈及肚裡的胎兒安全就好，其它的一切順其自然，沒有任何一件事能證明在農曆七月生產是壞事！」

臉書

上一則

顏值與家中排行有關？ 網討論：「這位」普遍像爸爸

延伸閱讀

「小鎮做題家」應得到更多關注

「小鎮做題家」應得到更多關注
親子互助會 舉辦衛星寶寶講座

親子互助會 舉辦衛星寶寶講座
洛城新語╱「小鎮做題家」應獲更多關注

洛城新語╱「小鎮做題家」應獲更多關注
研究：祖父母定期做1件事 孤獨感減少、成就感增加

研究：祖父母定期做1件事 孤獨感減少、成就感增加

熱門新聞

房間雖然沒冷氣，但屋主自製一個紙箱分流風管，想將客廳冷氣引流進到房間。（取材自臉書）

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

2023-08-24 02:24
紐西蘭政府與毛利部落攜手復育南秧雞有成，9對復育種回歸南島高山野地，盼開枝散葉成為第3大野生種群。(取材自X平台)

紐西蘭成功復育「絕種百年」史前鳥類 18隻南秧雞重返野地

2023-08-29 04:26
有些星座外表溫柔如小綿羊，內心卻狼性堅強，示意圖。(ingimage)

披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私

2023-08-25 20:35
義大利薩丁尼亞島四星級「沃伊」（Voi Hotels）飯店下午自助餐，半裸的美女胴體用巧克力遮蓋引發爭議，飯店方最後拚命道歉；圖為示意圖。（Getty Images）

吃到飽主菜為比基尼女郎塗滿巧克力 飯店被迫道歉

2023-08-25 03:58
密西根一名女子睡醒發現帳戶多了200萬元，後來才發現竟是中大獎，示意圖。（歐新社）

不是夢…她一覺醒來帳戶多出200萬 銀行還說「沒搞錯」

2023-08-26 00:20
拜登探視夏威夷野火災區時說，他家也曾遭遇大火；但媒體事後查證，那只是一場小火，與拜登的敍述相差甚遠。(Getty Images)

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

2023-08-26 21:57

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應
維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名