鬼月不能生小孩？公婆迷信天天問「何時生」 夫妻超崩潰

網友分享，老婆因預產期在農曆七月，便不斷被親戚告知「鬼月不可生小孩」，害的兩人壓力很大。（示意圖／ingimage）

農曆七月被稱為鬼月，民間更流傳不少禁忌。日前，有網友在臉書 社團「匿名2公社」透露，他太太因預產期在農曆七月，親戚便不斷以「鬼月不能生小孩」洗腦他的爸媽。他表示，後來父母相信對方，開始天天打電話詢問他們到底何時要生，害原PO老婆過於緊張差點出意外。

原PO分享，他太太因預產期在農曆七月，被經常跑公廟的親戚知道後，對方便不斷向他父母強調「七月生對小孩跟孕婦不好，記得宮廟準備些三牲素果祭拜、給點香油錢，請神明來護駕生子，才能保佑母子平安。」他說明，對方甚至要求太太提早生或延後生，讓原PO非常不滿。

在親戚的洗腦下，原PO父母也逐漸相信對方。他指出，後來爸媽天天打電話詢問「什麼時候才要生」，使他的老婆對此事耿耿於懷，差點因為過於緊張而發生意外。原PO透露，在自己太太差點出事後，該位親戚還直言「不要不信邪！」

原PO表示，自己看在對方是長輩的份上，並未當面與對方發生衝突。他認為，一切都是因為親戚太過相信神明，才讓大家都壓力很大，並坦言「如果再給我一次機會，我會騙我爸媽說預產期農曆八月中」。

許多網友在看完文章後，紛紛痛罵原PO親戚太誇張，「本來是歡喜的一件事被搞成這樣，產婦壓力到底有多大，農曆七月出生又怎樣，重點是平安順產吧！」、「很多農曆七月的人啊！這種親戚真的會很討厭」、「我女兒也是農曆七月出生～身體健康比較重要」、「無知的人真的很可怕」。

也有網友安慰原PO不需想太多，好好陪伴在老婆身邊更重要，「重點在於你自己的心態，堅定自己的信念，誰能拿你怎麼辦」、「農曆七月是孝親月，這個孩子來的好，將來是個孝順父母長輩的孩子」、「作為老公，只需在乎你老婆的身心靈及肚裡的胎兒安全就好，其它的一切順其自然，沒有任何一件事能證明在農曆七月生產是壞事！」