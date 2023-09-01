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顏值與家中排行有關？ 網討論：「這位」普遍像爸爸

聯合新聞網／綜合報導
一名網友好奇詢問「第一胎通常都比較醜嗎？」引發網友熱議。（示意圖／ingimage）
一名網友好奇詢問「第一胎通常都比較醜嗎？」引發網友熱議。（示意圖／ingimage）

一名網友個人觀察發現，兄弟姊妹排行老大顏值通常最低，於是詢問其他網友「第一胎比較醜正常嗎？」引發眾多網友討論。

原PO在PTT八卦版分享，看影集「假面騎士」家人的照片，雖然都是正妹，但第一胎跟最小的還是有差。便讓他聯想到自己親戚家小孩，通常老大都長得比較微妙，其他胎會愈生愈漂亮，「尤其我表妹，跟她姊站一起根本陌生人。」讓原PO不禁好奇，「第一胎通常都比較醜嗎？」

文章引發網友熱烈討論，普遍說法都認為老大像爸爸，「第一胎通常像爸爸，看爸爸長怎樣」、「第一胎通常五官都比較像爸爸」、「第一胎繼承爸媽正基因，會醜表示爸媽醜，第二胎基因會跟第一胎相反」。

也有人贊同原PO說法，「真的，通常是老二長得比較好看」、「正常，第一次產品良率比較低，但是體質好」、「給你們最佳解答，第一胎普遍像爸爸所以醜」。

不過，有另一派人持不同意見，「第一胎通常都是最好看的吧」、「不正常，二胎通常比較醜」、「不是都說第二胎會比較醜嗎？」、「我認識的都是老大最好看」。

有些網友認為不一定，「一切都是組合和機率問題」。更有人提出醜基因愈容易遺傳的看法，「愈醜的人，愈容易複製」、「有一種說法是爸爸愈醜第一胎就愈容易像爸爸，甚至每胎都像爸爸，因為嬰兒怕被誤會不是爸爸種而沒有資源要自保」。而這話題也讓有些人覺得慶幸，「還好我獨生子，沒有比較沒有傷害」。

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