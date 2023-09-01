我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

巴拿馬運河塞船 「插隊費」1艘船喊240萬美元

編譯黃淑玲／綜合31日電
巴拿馬運河。(美聯社)
巴拿馬運河。(美聯社)

一家有在利用巴拿馬運河營運的公司指出，船運公司如果不想排那麼久的隊等著通過運河，一艘船正額外支付多達240萬美元的「插隊費」，來換取更快速通行。

本周發表財報的船運公司Avance Gas Holding透露了這個插隊行情，多達240萬美元的收費，是繳了大約40萬美元的標準通行費後，再額外附加的。

巴拿馬運河管理局針對想插隊的船隻，標售「插隊費」。彭博資訊向運河管理局查證時，該局以電子郵件回應說，目前這項插隊費的水準還沒有創新高紀錄，不過沒有提供更多細節。巴拿馬運河管理局表示，通常會以最高價標到「插隊費」的，是載運液化石油氣（LPG）與液化天然氣（LNG）的船隻。

巴拿馬運河最近幾個月來因乾旱而缺乏足夠的水來調節運河通行作業，能通行的船舶數量減少，每艘船的載重量也受限，造成運河壅塞。

Avance Gas Holding執行長Oystein Kalleklev在財報法說會上說，「你可以不排隊，但成本非常高」。「通行成本很快就墊高上去，如果加上正常通行費，想要不必等就通過，你可能就要花上將近300萬美元」。

優先通過加收費用的標售，去年11月就曾有拍到200萬美元以上的紀錄。可供插隊的名額，依船舶種類和大小，每天滾動調整。由於目前實施一些通行限制，部分名額不提供給LNG船，或是只限某個通行方向有名額。

彭博新能源財經（BloombergNEF）的數據指出，8月21日至27日這一周，由美國出發的LNG船總共有13艘，利用的水路除了巴拿馬運河，還有蘇伊士運河，或是取道南非好望角。數量是2022年以來最多。

石油 蘇伊士運河 天然氣

上一則

5個星座最愛「見友忘色」 他一通電話隨打隨到

下一則

9月1日星座運勢 巨蟹珍惜眼前幸福 天秤時間觀念待加強

延伸閱讀

全美路怒排行榜 維州高居第四 九成駕駛曾被咒罵、侮辱

全美路怒排行榜 維州高居第四 九成駕駛曾被咒罵、侮辱
花錢買冠軍？單依純插隊盲選被質疑

花錢買冠軍？單依純插隊盲選被質疑
巴拿馬運河塞船 恐加劇通膨

巴拿馬運河塞船 恐加劇通膨
雨水短缺釀乾旱 巴拿馬運河限航令維持1年 海上交通大塞車

雨水短缺釀乾旱 巴拿馬運河限航令維持1年 海上交通大塞車

熱門新聞

房間雖然沒冷氣，但屋主自製一個紙箱分流風管，想將客廳冷氣引流進到房間。（取材自臉書）

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

2023-08-24 02:24
紐西蘭政府與毛利部落攜手復育南秧雞有成，9對復育種回歸南島高山野地，盼開枝散葉成為第3大野生種群。(取材自X平台)

紐西蘭成功復育「絕種百年」史前鳥類 18隻南秧雞重返野地

2023-08-29 04:26
有些星座外表溫柔如小綿羊，內心卻狼性堅強，示意圖。(ingimage)

披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私

2023-08-25 20:35
義大利薩丁尼亞島四星級「沃伊」（Voi Hotels）飯店下午自助餐，半裸的美女胴體用巧克力遮蓋引發爭議，飯店方最後拚命道歉；圖為示意圖。（Getty Images）

吃到飽主菜為比基尼女郎塗滿巧克力 飯店被迫道歉

2023-08-25 03:58
密西根一名女子睡醒發現帳戶多了200萬元，後來才發現竟是中大獎，示意圖。（歐新社）

不是夢…她一覺醒來帳戶多出200萬 銀行還說「沒搞錯」

2023-08-26 00:20
拜登探視夏威夷野火災區時說，他家也曾遭遇大火；但媒體事後查證，那只是一場小火，與拜登的敍述相差甚遠。(Getty Images)

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

2023-08-26 21:57

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應